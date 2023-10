ആഴ്ചയിൽ 96 മണിക്കൂർ ജോലി, 83 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം; യുഎസിൽ മലയാളി 'ശതകോടീശ്വരന്റെ' മക്കളെ പൊന്നുപോലെ നോക്കാൻ ആളെ വേണം!

വാഷിങ്ടൻ ∙ വീട്ടിലെ വിമാനത്തിൽ വാരാന്ത്യയാത്രകൾ‍ ഉൾപ്പെടെ സാഹസിക ഉല്ലാസങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രമുഖ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളെ പൊന്നുപോലെ നോക്കണം. ആഴ്ചയിൽ 96 മണിക്കൂർ വരെ ജോലി. അതുകഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തയാഴ്ച മുഴുവൻ അവധിയെടുത്തു വിശ്രമിക്കാം. ശമ്പളമായിട്ട് വർഷം 83 ലക്ഷം രൂപ കയ്യിൽ കിട്ടും!

വീട്ടുജീവനക്കാർക്കായി ആശ്രയിക്കുന്ന എസ്റ്റേറ്റ്ജോബ്സ് ഡോട് കോമിലെ പരസ്യം കണ്ട്, ആയയ്ക്ക് ഇത്രയും കനത്ത ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന അജ്ഞാതനായ ക്ലയന്റിനു പിന്നാലെ പോയ 'ബിസിനസ് ഇൻസൈഡർ' വാർത്താ പോർട്ടൽ ഒടുവിൽ ആളെ കണ്ടെത്തി – വിവേക് രാമസ്വാമി.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിയാകാൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിൽ ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെതിരെ മത്സര രംഗത്തുള്ള മലയാളി ശതകോടീശ്വരൻ.

ഒഹായോയിലെ കൊളംബസിൽ താമസിക്കുന്ന വിവേകും ത്രോട്ട് സർജനും ഒഹായോ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെക്സ്നർ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസറുമായ ഭാര്യ അപൂർവയും അവരുടെ 2 ആൺകുട്ടികൾക്കു വേണ്ടിയാണ് ആയയെ അന്വേഷിക്കുന്നത്.

