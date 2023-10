ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാതെ യുഎസ്

ഹൂസ്റ്റണ്‍∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി യുഎസ് സന്ദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന പരാതി ഉയര്‍ത്തിയത് സാക്ഷാല്‍ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ തന്നെയാണ്. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂസ് ക്ലിക് മാധ്യമത്തിന്റെ എഡിറ്ററെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവത്തില്‍ യുഎസിന് 'മുണ്ടാട്ടം' മുട്ടിയ മട്ടാണ്. കാരണം അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് അധികൃതര്‍ പറയുന്നത് ചൈനീസ് ബന്ധമാണ്. ഇതാകട്ടെ യുഎസിന് കൂടി താല്‍പ്പര്യമുള്ള വിഷയവുമാണ്.



ചൈനയുമായി ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ റെയ്ഡ് നടത്തിയ ന്യൂസ് ക്ലിക്കിന്റെ ചൈനീസ് ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സ് കണ്ടെങ്കിലും അവകാശവാദങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ഒരു മുതിര്‍ന്ന യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പ്രതികരിച്ചത് വിഷയത്തില്‍ അമേരിക്കയുടെ നിലപാടിന്റെ നേര്‍ സാക്ഷ്യമായി.

'പീപ്പിള്‍സ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന'യുമായുള്ള ഈ ഔട്ട്ലെറ്റിന്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തങ്ങള്‍ കണ്ടു. എന്നാല്‍ ആ അവകാശവാദങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് തങ്ങള്‍ക്ക് അഭിപ്രായം പറയാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് വക്താവ് വേദാന്ത് പട്ടേല്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞതോടെ വിഷയം യുഎസിനും താല്‍പ്പര്യം ഉള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അതേസമയം ഊര്‍ജ്ജസ്വലവും സ്വതന്ത്രവുമായ ജനാധിപത്യത്തില്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഉള്‍പ്പെടെ ആഗോളതലത്തില്‍ മാധ്യമങ്ങളുടെ ശക്തമായ പങ്കിനെ യുഎസ് സര്‍ക്കാര്‍ ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും പട്ടേല്‍ പറഞ്ഞു വയക്കുന്നു. ''ഞങ്ങളുടെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിന്റെ കാതലായ നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകളിലൂടെ ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരിനോടും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളോടും ഈ വിഷയങ്ങളില്‍ ഞങ്ങള്‍ ആശങ്കകള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നു. ഓണ്‍ലൈനിലും ഓഫ് ലൈനിലും ഉള്ള അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്‍പ്പെടെ, മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ മാനിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരിനോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയോട് മാത്രമല്ല, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി ഇത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചോ ഈ ഔട്ട്ലെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ അല്ലാത്തതോ ആയ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചോ തനിക്ക് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഇല്ലെന്നും പട്ടേല്‍ പരസ്യമായി പറഞ്ഞു. ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ്, ഓഗസ്റ്റില്‍ അന്വേഷണാത്മക വാര്‍ത്തയില്‍, റെയ്ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇന്ത്യന്‍ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന് ചൈനീസ് പ്രചാരണ താല്‍പ്പര്യങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരു ഇന്ത്യന്‍ അമേരിക്കക്കാരനില്‍ നിന്ന് ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് യുഎസ് മാധ്യമത്തില്‍ വന്ന അന്വേഷണാത്മക റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തിയ ഇടപെടല്‍ തള്ളിപ്പറയാന്‍ യുഎസിന്‍ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്.

ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍, കോര്‍പ്പറേറ്റ് ഫയലിംഗുകള്‍ കാണിക്കുന്നത്, സിംഗാമിന്റെ നെറ്റ്വര്‍ക്കായ ന്യൂസ്‌ക്ലിക്കിന് ധനസഹായം നല്‍കി എന്നാണ്. അത് ചൈനീസ് ഗവണ്‍മെന്റിന് അനുകൂലമായി വാര്‍ത്തകള്‍ ചമച്ചു. ചൈനയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സ്ഥിരമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എന്നും ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ് പിന്നീട് എഴുതിയിരുന്നു.

അതേസമയം ന്യൂസ് പോര്‍ട്ടലിന്റെ ഓഫീസിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും നേരെയുണ്ടായ റെയ്ഡിനെ പ്രവാസി ഇന്ത്യന്‍ മുസ്ലിംകളുടെ അഭിഭാഷക സംഘടനയായ ഇന്ത്യന്‍ അമേരിക്കന്‍ മുസ്ലിം കൗണ്‍സില്‍ (ഐഎഎംസി) ഒരു പ്രസ്താവനയില്‍ ശക്തമായി അപലപിച്ചു രംഗത്തുവന്നു. ന്യൂസ്‌ക്ലിക്കിനെതിരായ ''അടിസ്ഥാന രഹിത'' കേസ് ഉടന്‍ പിന്‍വലിക്കാനും അന്യായമായി തടങ്കലില്‍ വച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെയും വിട്ടയക്കാനും ഐഎഎംസി സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

