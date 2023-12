ഫിലഡൽഫിയ ∙ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങളുള്ള, ഓർമ്മ ഇന്‍റർനാഷനൽ പ്രസംഗ മത്സരം സീസണ്‍ രണ്ടിന് കേളി കൊട്ടുണർന്നു. ‘ലോകമേ തറവാട്’ എന്ന മുഖവാക്യവുമായി, ലോകമലയാളികളെ ഒരു കുടക്കീഴില്‍ അണി നിരത്തുന്ന, ഓവർസീസ് റസിഡൻറ് മലയാളീസ് അസോസിയേഷന്‍ ഇൻറർനാഷണലിന്‍റെ (ഓർമ്മ ഇന്‍റർനാഷനൽ ) ഘടകമായ, ഓർമ്മ ഇൻറർനാഷനൽ ടാലൻറ് പ്രമോഷൻ ഫോറമാണ് ഓർമ്മാ രാജ്യാന്തര പ്രസംഗ മത്സരം നടത്തുന്നത്. ഫിലഡൽഫിയയിൽ നടന്ന പത്ര സമ്മേളനത്തിൽ സർജന്‍റ് ബ്ലസ്സൻ മാത്യൂ, ഓർമ്മ ഇന്‍റർനാഷനൽ പ്രസംഗ മത്സരം സീസണ്‍ രണ്ടിന്‍റെ ഇവന്‍റ് ലോഞ്ച് നിർവഹിച്ചു. ഓർമ്മ ഇന്‍റർനാഷനൽ പ്രസിഡന്‍റ് ജോർജ് നടവയൽ അദ്ധ്യക്ഷനായി. ഓർമ്മ ഇന്‍റർനാഷനൽ ട്രസ്റ്റീ ബോർഡ് ചെയർ ജോസ് ആറ്റുപുറം, അമേരിക്കയില്‍ അധ്യാപകനും പ്രചോദത്മാക പ്രഭാഷകനും ഓർമ്മ ഇന്‍റർനാഷനൽ ടാലന്‍റ് പ്രമോഷൻ ഫോറം ചെയർ മാനുമായ ജോസ് തോമസ്, മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ വിൻസെന്റ് ഇമ്മാനുവേൽ (ഓർമ്മ ഇന്‍റർനാഷനൽ പബ്ലിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ അഫയേഴ്സ് ചെയർ), കോട് ലോ ഫേം സാരഥി അറ്റോണി ജോസഫ് കുന്നേല്‍ (ഓർമ്മ ഇന്‍റർനാഷനൽ ലീഗൽ ഡെസ്ക് ചെയർ & ഗ്രാന്‍റ് സ്പോൺസർ ഓഫ് സ്പീച് കോമ്പറ്റീഷൻ), (ഓര്‍മ്മ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ടാലന്റ് പ്രൊമോഷന്‍ ഫോറം -ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഫിസര്‍ സജി സെബാസ്റ്റ്യന്‍ (സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ യു.എസ്.പി.എസ് & ഡയറക്ടര്‍ എസ്&എസ് കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി), ഓർമ്മ ഇന്‍റർനാഷനൽ മീഡിയാ ഫോറം ചെയർ അരുൺ കോവാട്ട്, ഓർമ്മ ഇന്‍റർനാഷനൽ ഫിലഡൽഫിയാ ചാപ്റ്റർ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ജോ തോമസ് എന്നിവർ ഓർമ്മ ഇന്‍റർനാഷനൽ സ്പീച്ച് കോമ്മ്പറ്റീഷൻ സെക്കന്‍റ് സീസൺ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാദ്ധ്യമ പ്രതിനിധികൾക്ക് വിവരണം നൽകി. യുഎന്‍ സ്പീച്ച് ഫെയിം എമിലിൻ തോമസ് (ഓർമ്മ ഇന്‍റർനാഷനൽ സ്പീച് കോമ്പറ്റീഷൻ യൂത്ത് കോഡിനേറ്റർ ആന്‍ഡ് പെന്‍സില്‍വാനിയ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സ്റ്റുഡന്റ്) സ്വാഗതവും, ഓര്‍മ്മ ഇന്‍റർനാഷനൽ ട്രഷറാർ റോഷിൻ പ്ളാമൂട്ടിൽ നന്ദിയും പ്രകാശിപ്പിച്ചു.



ഇന്ത്യാ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കാ പ്രസിഡന്‍റ് ഫിലഡൽഫിയാ ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്‍റ് ജീ മോൻ ജോർജ്, ട്രൈസ്റ്റേറ്റ് കേരളാ ഫോറം പ്രസിഡന്‍റ് സുരേഷ് നായർ, മാപ് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീജിത് കോമത്ത്, പമ്പാ പ്രസിഡന്‍റ് സുമോദ് നെല്ലിക്കാലാ, ഫൊക്കാനാ നേതാക്കളായ അലക്സ് തോമസ്, സുധാ കർത്താ,ഐ ഓ സി ഫിലഡൽഫിയാ പ്രസിഡന്‍റ് സാബൂ സക്കറിയാ, ലോക മലയാളീ കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്‍റുമാരായ നൈനാൻ മത്തായി, റെനി ജോസഫ്, പ്രശസ്ത നാടക കലാകാരൻ ബിനു ഫിലിപ്, പെൻസിൽവേനിയാ നേഴ്സിങ്ങ് സമിതി അംഗം ബ്രിജിറ്റ് വിൻസന്‍റ്, ഐടി വിദഗ്ദ്ധരായ മെർലിൻ അഗസ്റ്റിൻ, സ്വപ്നാ സജി, പിയാനൊ ലീഡർ ആലീസ് ജോസ്, എന്നിങ്ങനെ വിവിധ നേതാക്കൾ യോഗത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

വേദിക് ഐഎഎസ് ട്രെയിനിങ് അക്കാദമി, കാര്‍നെറ്റ് ബുക്‌സ്, കരിയര്‍ ഹൈറ്റ്‌സ് എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഓര്‍മ്മ ഇന്‍റർനാഷനൽ സീസണ്‍ 2 രാജ്യാന്തര പ്രസംഗ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ജൂനിയര്‍ വിഭാഗത്തില്‍ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതല്‍ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർഥികള്‍ക്കും; സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ ഒമ്പതാം ക്ളാസു മുതൽ ഡിഗ്രി അവസാനവർഷം വരെയുള്ള വിദ്യാർഥികള്‍ക്കും പങ്കെടുക്കാം. 2023 ഡിസംബര്‍ മുതല്‍ 2024 ജൂലൈ 13 വരെ, മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലാണ് മത്സരം. 2024 ജൂലൈ 12, 13 തീയതികളില്‍ പാലായില്‍ വെച്ച് ഗ്രാന്‍ഡ് ഫിനാലെ.

ഇംഗ്ലിഷ്, മലയാളം പ്രസംഗം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളിൽ, ജൂനിയർ വിദ്യാർഥികൾക്കും, സീനിയർ വിദ്യാർഥികൾക്കും, വേറിട്ടുള്ള ടാലന്‍റ് സേർച്ചാണ് നടക്കുക. 2023 ഡിസംബര്‍ മുതല്‍, 2024 ജനുവരി 30 വരെ ആദ്യഘട്ട മത്സരം. ആദ്യ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിലൂടെ ഇംഗിഷ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 25 വിദ്യാർഥികൾക്കും മലയാളം വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 25 വിദ്യാർഥികൾക്കും രണ്ടാം ഘട്ട മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാം. രണ്ടാം ഘട്ട മത്സരത്തിൽ പ്രസംഗ പരിശീലന ക്ലാസ്സുകളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രശസ്ത വാഗ്മികൾ പ്രസംഗ പരിശീലനം നൽകുന്നതാണ്.

‍ റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചയക്കുകയാണ് മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ആദ്യപടി. റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തില്‍, സീനിയര്‍ വിഭാഗം വിദ്യാർഥികള്‍, 'സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനം യുവജനങ്ങളില്‍-The influence of social media on young generation' എന്ന വിഷയത്തിലും; ജൂനിയര്‍ വിഭാഗം വിദ്യാർഥികള്‍ 'കുട്ടികളുടെ സാമൂഹിക വളര്‍ച്ചയില്‍ മൂല്യങ്ങളുടെ പങ്ക്. - The role of values in the social development of children' എന്ന വിഷയത്തിലും, മൂന്നു മിനുട്ടില്‍ കവിയാത്ത പ്രസംഗത്തിന്റെ വിഡിയോയും ഗൂഗിള്‍ഫോമിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. ഗൂഗിള്‍ ഫോമില്‍ വിഡിയോ അപ് ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം ormaspeech@gmail.com എന്ന ഇമെയിലില്‍ അയച്ചു നല്‍കാവുന്നതാണ്. വിഡിയോയുടെ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ പ്രസംഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേര് കൃത്യമായി പറയണം. സാമ്പിള്‍ വിഡിയോ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ കാണാവുന്നതാണ്. വെബ്സൈറ്റ് - https://www.ormaspeech.com.

2024 മാര്‍ച്ച് ഒന്ന് മുതല്‍ മെയ് 15 വരെയാണ് രണ്ടാംഘട്ട പ്രസംഗ മത്സരം. രണ്ടാം റൗണ്ട് മത്സരത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് മത്സരാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈനായി പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിൽ വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനം നൽകും. സെക്കന്‍ഡ് റൗണ്ട് മത്സരത്തില്‍, മലയാളം-ഇംഗിഷ് ഭാഷകളില്‍ ജൂനിയര്‍-സീനിയര്‍ വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും വിജയികളാകുന്ന 13 വീതം വിദ്യാർഥികള്‍, 2024ജൂലൈ 13ന് നടക്കുന്ന ഫൈനല്‍ റൗണ്ടിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും. ഫൈനല്‍ റൗണ്ടിന് മുന്നോടിയായി 2024 ജൂലൈ 12ന് പാലായില്‍ വെച്ച് മത്സരാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ഫൈനല്‍ റൗണ്ടില്‍ വിജയികളാകുന്ന വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് ക്യാഷ് അവാര്‍ഡുകളും ട്രോഫികളും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ലഭിക്കും. ഗ്രാന്‍ഡ് പ്രൈസായ 'ഓര്‍മാ ഒറേറ്റര്‍ ഓഫ് ദി ഇയര്‍-2024' പ്രതിഭയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കാഷ് പ്രൈസും അവാര്‍ഡും പ്രശസ്തിപത്രവും സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. സീനിയര്‍ വിഭാഗത്തില്‍ മലയാളം-ഇംഗിഷ് ഭാഷകളിലോരോന്നിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്ന മത്സരാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 50,000 രൂപ വീതം കാഷ് പ്രൈസ് ലഭിക്കും. 30,000 രൂപ വീതമുള്ള രണ്ട് രണ്ടാം സമ്മാനങ്ങളും, 20,000 രൂപ വീതമുള്ള മൂന്ന് മൂന്നാം സമ്മാനങ്ങളും, 10,000 രൂപ വീതം നാല് നാലാം സമ്മാനങ്ങളും, 5000 രൂപ വീതം മൂന്ന് അഞ്ചാം സമ്മാനങ്ങളും, മലയാളം-ഇംഗിഷ് ഭാഷകളിലോരോന്നിലും നല്‍കും.

ജൂനിയര്‍ വിഭാഗത്തില്‍ ഇംഗിഷ്-മലയാളം ഭാഷകളിലായി വിജയികളാകുന്ന മത്സരാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 25,000 രൂപ വീതമാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക. 15,000 രൂപ വീതം രണ്ട് രണ്ടാം സമ്മാനങ്ങളും, 10,000 രൂപ വീതം മൂന്ന് മൂന്നാം സമ്മാനങ്ങളും, 5000 രൂപ വീതം നാല് നാലാം സമ്മാനങ്ങളും, 3000 രൂപ വീതം മൂന്ന് അഞ്ചാം സമ്മാനങ്ങളും, ഇംഗിഷ്-മലയാളം ജൂനിയര്‍ വിഭാഗ വിജയികൾക്ക് ലഭിക്കും.

അമേരിക്കയില്‍ അദ്ധ്യാപകനും മോട്ടിവേറ്റര്‍ എഡ്യൂക്കേറ്ററുമായ ജോസ് തോമസ്സാണ് ഓര്‍മ്മ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ടാലന്റ് പ്രൊമോഷന്‍ ഫോറം ചെയർ. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി മുൻ ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് ഡോ. ജസ്റ്റിസ് കെ നാരായണക്കുറുപ്പ്, ജി20 ഗ്ലോബല്‍ ലാന്‍ഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ ഡോ മുരളി തുമ്മാരുകുടി, ഡിആര്‍ഡിഒ-എയ്‌റോ സിസ്റ്റംസ് മുൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. ടെസ്സി തോമസ്, അമേരിക്കയിലെ അർക്കാഡിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിഡന്‍റ് ഡോ. അജയ് നായര്‍, കേന്ദ്ര സർവ്വകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസ്ലർ ഡോ. ജാന്‍സി ജെയിംസ്, മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുൻ വൈസ് ചാൻസ്ലർ ഡോ. ബാബു സെബാസ്റ്റ്യന്‍, മുൻ ഡി ജി പി ഡോ. ബി. സന്ധ്യ, ചലച്ചിത്ര സം വിധായകൻ ലാല്‍ ജോസ്, ഗ്രാന്‍ഡ് മാസ്റ്റര്‍ ഡോ. ജി. എസ് പ്രദീപ്, കോര്‍പ്പറേറ്റ് ട്രെയിനര്‍ ആന്‍ഡ് ബിസിനസ് കോച്ച് ഷമീം റഫീഖ് എന്നിവരാണ് ഓര്‍മ്മ രാജ്യാന്തര പ്രസംഗ മത്സര സമിതീ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ. ജോര്‍ജ് നടവയല്‍ (ഓര്‍മ്മ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ പ്രസിഡന്റ്), ജോസ് ആറ്റുപുറം (ട്രസ്റ്റീ ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍), ഷാജി അഗസ്റ്റിന്‍ (ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി), , റോഷിന്‍ പ്ളാമൂട്ടില്‍ (ട്രഷറര്‍) എന്നിവരാണ് ഓർമ്മ ഇന്‍റർനാഷനൽ ഭാരവാഹികൾ

കോട് ലോ ഫേം സാരഥി അറ്റോണി ജോസഫ് കുന്നേല്‍ (ഓർമ്മ ഇന്‍റർനാഷനൽ ലീഗൽ ഡെസ്ക് ചെയർ & ഗ്രാന്‍റ് സ്പോൺസർ ഓഫ് സ്പീച് കോമ്പറ്റീഷൻ), അലക്‌സ് കുരുവിള (മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍, കാര്‍നെറ്റ് ബുക്‌സ്), ഡോ. ആനന്ദ് ഹരിദാസ് എം.ഡി , എം എം ഐ , എഫ് എ സി സി (സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇന്‍ ക്ലിനിക്കല്‍ കാര്‍ഡിയോവാസ്‌കുലര്‍ മെഡിസിന്‍), ഷൈന്‍ ജോണ്‍സണ്‍ (റിട്ട. എച്ച് എം , എസ് എച്ച് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, തേവര), മാത്യു അലക്സാണ്ടര്‍ (മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍, ലവ് ടു കെയര്‍ ഗ്രൂപ്പ്, യുകെ) എന്നിവരാണ് ഓര്‍മ്മ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ടാലന്റ് പ്രൊമോഷന്‍ ഫോറം ഡയറക്ടര്‍മാര്‍.

വിൻസെന്റ് ഇമ്മാനുവേൽ (പബ്ലിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ അഫയേഴ്സ് ചെയർ), കുര്യാക്കോസ് മാണിവയലില്‍ (ഓര്‍മ കേരള ചാപ്റ്റര്‍പ്രസിഡന്റ്), എബി ജെ ജോസ് (ചെയര്‍മാന്‍, മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണല്‍ ഫൗണ്ടേഷന്‍ & ഓര്‍മ്മ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ടാലന്റ് പ്രൊമോഷന്‍ ഫോറം സെക്രട്ടറി, സജി സെബാസ്റ്റ്യന്‍ (സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ യു.എസ്.പി.എസ് & ഡയറക്ടര്‍ എസ്&എസ് കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി) (ഓര്‍മ്മ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ടാലന്റ് പ്രൊമോഷന്‍ ഫോറം -ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഫിസര്‍), മിസ്. എമിലിന്‍ റോസ് തോമസ് (യുഎന്‍ സ്പീച്ച് ഫെയിം ആന്‍ഡ് പെന്‍സില്‍വാനിയ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സ്റ്റുഡന്റ്)-( ഓര്‍മ്മ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ടാലന്റ് പ്രൊമോഷന്‍ ഫോറം യൂത്ത് കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍) എന്നിവർ ഓർമ്മ ഇന്‍റർനാഷനൽ പ്രസംഗ മത്സരം പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റി യ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു.

2009ല്‍ അമേരിക്കയിലെ ഫിലാഡല്‍ഫിയയിലാണ് ഓര്‍മാ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ എന്ന ഓവര്‍സീസ് റസിഡന്റ് മലയാളീ അസ്സോസിയേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിക്കുന്നത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഓര്‍മ്മയ്ക്ക്ശാഖകള്‍ഉണ്ട്. സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത, പഠന മികവ് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കു ഓർമ്മ ഇന്‍റർനാഷനൽ സ്കോളർഷിപ്പും നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.