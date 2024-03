ഫിലഡൽഫിയ/ തിരുവനന്തപുരം∙ 1283 വിദ്യാർഥികൾ പങ്കെടുത്ത ഓർമാ ഇന്‍റർനാഷനൽ പ്രസംഗമത്സരത്തിലെ ആദ്യഘട്ട വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങളുള്ള ഓർമാ ഇന്‍റർനാഷനൽ പ്രസംഗ മത്സരത്തിലെ രണ്ടാം സീസണിൽ ജൂനിയർ, സീനിയർ വിഭാഗങ്ങളിലായി മലയാളം, ഇംഗ്ലിഷ് ഭാഷകളിൽ 50 വീതം പ്രസംഗകരെയാണ് ആദ്യഘട്ട വിജയികളിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ഓവർസീസ് റസിഡന്‍റ് മലയാളീസ് അസോസിയേഷൻ ഇന്‍റർനാഷനലിന്‍റെ (ഓർമാ ഇന്‍റർനാഷനൽ) ഘടകമായ ഓർമാ ഇന്‍റർനാഷനൽ ടാലന്‍റ് പ്രമോഷൻ ഫോറമാണ് രാജ്യാന്തര പ്രസംഗ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. പെൻസിൽവേനിയയിൽ സ്റ്റഫ്ഫോഡ് ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകനായ ജോസ് തോമസാണ് ഓർമാ ഇന്‍റർനാഷനൽ ടാലന്‍റ് പ്രമോഷൻ ഫോറം ചെയർമാൻ. പ്രസംഗമത്സര ഇംഗ്ലിഷ് വിഭാഗം വിജയികളെ തിരുവനന്തപുരത്ത്, കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും, മലയാള വിഭാഗം വിജയികളെ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ടാലെന്‍റ് പ്രമോഷൻ ഫോറം സെക്രട്ടറി എബി ജെ ജോസ് നേതൃത്വം നൽകി. ആർ അജിരാജ്കുമാർ, സാംജി പഴേപറമ്പിൽ, കുര്യാത്തി ഷാജി, ജ്യോതിസ് സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ചെയർമാൻ ജ്യോതിസ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.‌

പ്രസംഗ മത്സര ഇംഗിഷ് വിഭാഗം വിജയികളെ ഫിലഡൽഫിയയിൽ, ഓർമാ ഇന്‍റർനാഷനൽ പ്രസിഡന്‍റ്, ജോർജ് നടവയലും, മലയാള വിഭാഗം വിജയികളെ ഓർമാ ഇന്‍റർനാഷനൽ ട്രസ്റ്റീ ബോഡ് ചെയർമാൻ ജോസ് ആറ്റുപുറവും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ടാലെന്‍റ് പ്രമോഷൻ ഫോറം ചെയർ ജോസ് തോമസ് നേതൃത്വം നൽകി. വിൻസന്‍റ് ഇമ്മാനുവേൽ, ജോ തോമസ്, സജി സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.വേദിക് ഐഎഎസ് ട്രെയിനിങ് അക്കാദമി, കാർനെറ്റ് ബുക്‌സ്, കരിയർ ഹൈറ്റ്‌സ് എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഓർമാ ഇന്‍റർനാഷനൽ സീസൺ 2 രാജ്യാന്തര പ്രസംഗ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

മത്സരക്രമം : ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർഥികളും സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ ഡിഗ്രി അവസാനവർഷം വരെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളും പങ്കെടുത്തു. 2023 ഡിസംബർ 10 മുതൽ 2024 ജൂലൈ 13 വരെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലാണ് മത്സരം. 2024 ജൂലൈ 12, 13 തീയതികളിൽ പാലായിൽ‍ വെച്ച് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ.

രണ്ടാം ഘട്ട മത്സരത്തിൽ പ്രസംഗ പരിശീലനക്ലാസ്സുകളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രശസ്ത വാഗ്മികൾ പ്രസംഗ പരിശീലനം നൽകുന്നതാണ്.സീനിയർ വിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾ 'സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനം യുവജനങ്ങളിൽ -The influence of social media on young generation' എന്ന വിഷയത്തിലും; ജൂനിയർ വിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾ 'കുട്ടികളുടെ സാമൂഹിക വളർച്ചയിൽ മൂൽയങ്ങളുടെ പങ്ക്. - The role of values in the social development of children' എന്ന വിഷയത്തിലും മൂന്നു മിനിട്ടിൽ കവിയാത്ത പ്രസംഗത്തിന്‍റെ വിഡിയോ ഗൂഗിൾ ഫോമിലൂടെ അയച്ചു നൽകിയിരുന്നു. 2024 മാർച്ച് 20 മുതൽ മെയ് 15 വരെയാണ് രണ്ടാംഘട്ട പ്രസംഗ മത്സരം നടക്കുന്നത്. രണ്ടാം റൗണ്ട് മത്സരത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് മത്സരാർഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ് പരിശീലനം നൽകും. സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ, മലയാളം-ഇംഗിഷ് ഭാഷകളിൽ ജൂനിയർ-സീനിയർ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിജയികളാകുന്ന 50 വീതം വിദ്യാർഥികൾ, ജൂലൈ 13ന് നടക്കുന്ന ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും. ഫൈനൽ റൗണ്ടിന് മുന്നോടിയായി ജൂലൈ 12ന് പാലായിൽ വെച്ച് മത്സരാർഥികൾക്ക് പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ വിജയികളാകുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് കാഷ് അവാർഡും ട്രോഫിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭിക്കും. ഗ്രാന്ഡ് പ്രൈസായ 'ഓർമാ ഒറേറ്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ -2024' പ്രതിഭയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കാഷ് പ്രൈസും അവാർഡും പ്രശസ്തിപത്രവും സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ മലയാളം-ഇംഗിഷ് ഭാഷകളിലോരോന്നിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്ന മത്സരാർഥികൾക്ക് 50,000 രൂപ വീതം കാഷ് പ്രൈസ് ലഭിക്കും. 30,000 രൂപ വീതമുള്ള രണ്ട് രണ്ടാം സമ്മാനങ്ങളും 20,000 രൂപ വീതമുള്ള മൂന്ന് മൂന്നാം സമ്മാനങ്ങളും 10,000 രൂപ വീതം നാൽ നാലാം സമ്മാനങ്ങളും 5000 രൂപ വീതം മൂന്ന് അഞ്ചാം സമ്മാനങ്ങളും മലയാളം-ഇംഗിഷ് ഭാഷകളിലോരോന്നിലും യഥാക്രമം നൽകും.

ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ ഇംഗിഷ്-മലയാളം ഭാഷകളിലായി വിജയികളാകുന്ന മത്സരാർഥികൾക്ക് 25,000 രൂപ വീതമാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക. 15,000 രൂപ വീതം രണ്ട് രണ്ടാം സമ്മാനങ്ങളും 10,000 രൂപ വീതം മൂന്ന് മൂന്നാം സമ്മാനങ്ങളും 5000 രൂപ വീതം നാൽ നാലാം സമ്മാനങ്ങളും 3000 രൂപ വീതം മൂന്ന് അഞ്ചാം സമ്മാനങ്ങളും ഇംഗിഷ്-മലയാളം ഭാഷ വിഭാഗ വിജയികൾക്ക് ലഭിക്കും.

ഓർമാ ഇന്‍റർനാഷണൽ ലോഗോ

മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി മുൻ ആക്ടിങ് ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് ഡോ. ജസ്റ്റിസ് കെ നാരായണക്കുറുപ്പ്, ജി20 ഗ്ലോബൽ ലാൻഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ ഡോ മുരളി തുമ്മാരുകുടി, ഡിആർഡിഒ-എയ്‌റോ സിസ്റ്റംസ് മുൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. ടെസ്സി തോമസ്, അമേരിക്കയിലെ അർക്കാഡിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിഡന്‍റ് ഡോ. അജയ് നായർ, കേന്ദ്ര സർവ്വകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. ജാൻസി ജയിംസ്,എംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. ബാബു സെബാസ്റ്റ്യൻ, മുൻ ഡി ജി പി ഡോ. ബി. സന്ധ്യ, ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ലാൽ ജോസ്, ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ഡോ. ജി. എസ് പ്രദീപ്, കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനർ ആൻഡ് ബിസിനസ് കോച്ച് ഷമീം റഫീഖ് എന്നിവരാണ് ഓർമാ രാജ്യാന്തര പ്രസംഗ മത്സര സമിതീ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ. അമേരിക്കയിൽ അധ്യാപകനും മോട്ടിവേറ്റർ എഡ്യൂക്കേറ്ററുമായ ജോസ് തോമസ് ചെയര്‍മാനായുള്ള ഓർമാ ഇന്‍റർനാഷണൽ ടാലന്‍റ് പ്രൊമോഷൻ ഫോറമാണ് പ്രസംഗ മത്സരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഷാജി അഗസ്റ്റിന് (ഓർമാ ഇന്‍റർ നാഷണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി), റോഷിൻ പ്ളാമൂട്ടിൽ (ട്രഷറർ), വിൻസെന്‍റ് ഇമ്മാനുവേൽ (പബ്ലിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ അഫയേഴ്സ് ചെയർ), കുര്യാക്കോസ് മണിവയലിൽ (ഓർമ കേരള ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്‍റ്) എന്നീ ഓർമ രാജ്യാന്തര ഭാരവാഹികളും ടീമിലുണ്ട്. അറ്റോണി ജോസഫ് കുന്നേൽ (കോട്ട് ലോ, ഫിലാഡൽഫിയ), അലക്‌സ് കുരുവിള (മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, കാർനെറ്റ് ബുക്‌സ്), ഡോ. ആനന്ദ് ഹരിദാസ് എം.ഡി, എം എം ഐ , എഫ് എ സി സി (സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇന് ക്ലിനിക്കൽ കാർഡിയോവാസ്‌കുലർ മെഡിസിൻ), ഷൈൻ ജോൺസൺ (റിട്ട. എച്ച് എം, എസ് എച്ച് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ, തേവര), മാത്യു അലക്സാണ്ടർ (മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ, ലവ് ടു കെയർ ഗ്രൂപ്പ്, യുകെ) എന്നിവരാണ് ഡയറക്ടർമാർ. എബി ജെ ജോസ് (ചെയർമാൻ, മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷനൽ ഫൗണ്ടേഷൻ)-സെക്രട്ടറി, സജി സെബാസ്റ്റ്യൻ (സൂപ്പർ വൈസര്‍ യു.എസ്.പി.എസ് & ഡയറക്ടർ എസ്&എസ് കണ്‍സൾട്ടൻസി) ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫിസർ, എമിലിൻ റോസ് തോമസ് (യുഎൻ സ്പീച്ച് ഫെയിം ആൻഡ് പെൻസിൽവേനിയ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സ്റ്റുഡന്‍റ്)-യൂത്ത് കോർഡിനേറ്റർ.