ഹൂസ്റ്റൺ ∙ കേരള ഡിബേറ്റ് ഫോറം യുഎസ്എ വെർച്ച്വൽ പ്ലാറ്റുഫോമിൽ ഏപ്രിൽ 20-ന് വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് (ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം) ഡിബേറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ആർക്കും, വെർച്വൽ (സൂം) പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ലോകസഭാ ഇലക്ഷൻ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ മുന്നണി നേതാക്കളും, പ്രവർത്തകരും, വിവിധ അമേരിക്കൻ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും അഭ്യുദയ കാംക്ഷികളും മാധ്യമ പ്രതിനിധികളും, പൊതുജനങ്ങളും, ഈ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.



Topic: Indian Parliament Election Debate by Kerala Debate Forum, USA

Date & Time: April 20, 2024 Saturday 07:00 PM Eastern Time (US and Canada)-New York Time

Participants from India - Date & Time for India: April 21, Sunday 4:30 AM

Join Zoom Meeting & Debate

https://us02web.zoom.us/j/2234740207?pwd=akl5RjJ6UGZ0cmtKbVFMRkZGTnZSQT09

Meeting ID: 223 474 0207

Passcode: justice

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: എ.സി.ജോർജ്: 281 741 9465, സണ്ണി വള്ളികളം: 847 722 7598, തോമസ് ഓലിയാൻകുന്നേൽ: 713 679 9950, സജി കരിമ്പന്നൂർ: 813 401 4178, തോമസ് കൂവള്ളൂർ: 914 409 5772, കുഞ്ഞമ്മ മാത്യു: 281 741 8522