ഡാലസ്∙ ഡാലസ് കേരള അസോസിയേഷൻ മുൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം ചങ്ങനാശ്ശേരി മടപ്പള്ളി ജോസഫ് തോമസ് പ്രാക്കുഴി (മാമച്ചൻ–78) ഡാലസിൽ അന്തരിച്ചു. പരേതരായ പി.സി. തോമസിന്റെയും കത്രീനാമ്മ തോമസിന്റെയും മകനാണ്. ഡാലസിലെ സിറോ മലബാർ ഫൊറോന കത്തോലിക്കാ പള്ളിയിലെ സെന്റ് തോമസ് ദി അപ്പോസ്തലന്റെ സജീവ അംഗമായിരുന്നു ജോസഫ്.

ഭാര്യ: പരേതനായ താന്നിക്കൽ ലൈപ്പ് ചെറിയാന്റെയും സോസമ്മ ചെറിയാന്റെയും (താനിക്കൽ ഹൗസ് കോട്ടയം) മകൾ അമ്മാൾ ചെറിയാൻ. മകൻ: മനു. മരുമകൾ: റിക്കി. കൊച്ചുമക്കൾ: നിധി, നീൽ

പി.ടി. ആന്റണി, മേജർ പി.ടി. ചെറിയാൻ, ലീലാമ്മ ജോസഫ്, റോസമ്മ ജോസഫ്, പി.ടി. സെബാസ്റ്റ്യൻ (ഡാലസ് കേരള അസോസിയേഷൻ & ഐസിഇസി ഡയറക്ടർ) എന്നിവർ സഹോദരങ്ങളാണ്.

Wake and Viewing Services: Sunday, February 23rd, 2025 From 5:00-8:30 PM

St. Thomas Syro-Malabar Catholic Church, Garland 4922 Rosehill Rd, Garland, TX, 75043

Funeral Services: Monday, February 24th, 2025 from 1:00 PM

Followed by Interment Service Sacred Heart Cemetery, Rowlett 3900 Rowlett Rd, Rowlett, TX, 75088

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: പി.ടി. സെബാസ്റ്റ്യൻ 214 435 5407