ഹൂസ്റ്റൺ ∙ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് (ഇന്ത്യ) ഇന്റർനാഷനൽ ഫെല്ലോഷിപ് വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രതിഭകൾക്കുള്ള അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ മാത്യു കെ. ഫിലിപ് അധ്യക്ഷനായുള്ള കമ്മറ്റിയാണ് ഈ വർഷത്തെ അവാർഡ് ജേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ദൈവസഭകളിൽ നിന്നും ക്രൈസ്തവ സാഹിത്യ രംഗത്ത് മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയവരെയാണ് പുരസ്കാരത്തിനായി പരിഗണിച്ചത്.

∙ റവ. ഡോ. സി. വി. ആൻഡ്രൂസ്:

അറ്റ്ലാന്റ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സഭ സ്ഥാപകനും പേട്രൺ പാസ്റ്ററുമായ ഇദ്ദേഹത്തിന് എവെരി ഹോം ബൈബിൾ സ്കൂൾ ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ കമന്ററി, വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള പഠന ക്ലാസുകൾ എന്നിവ പരിഗണിച്ചാണ് പുരസ്കാരം നൽകുന്നത്.

∙പാസ്റ്റർ മത്തായി സാംകുട്ടി:

"എന്റെ യേശു എനിക്ക് നല്ലവൻ", "കാൽവറിയിൽ കാണും സ്നേഹം അദ്ഭുതം" തുടങ്ങി 160ൽ പരം ഗാനങ്ങൾ രചിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് മലയാള ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളെ മാനിച്ചാണ് പുരസ്കാരം നൽകുന്നത്.

∙റവ. ഡോ. ഷിബു തോമസ്:

അറ്റ്ലാന്റ കാൽവറി അസംബ്ലി ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സഭയുടെ ശുശ്രുഷകനും പ്രഭാഷകനുമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ "The panoramic view of Bible" എന്ന പുസ്തകത്തിനാണ് അവാർഡ്.

∙എബി ജേക്കബ്:

ഇദ്ദേഹം രചിച്ച "Who is wise enough to understand this?" എന്ന പുസ്തകത്തിനാണ് അവാർഡ്.

∙പാസ്റ്റർ ജോൺസൻ സഖറിയാ:

അമേരിക്കയിലെ സഭാ ശുശ്രൂഷയിലും നേതൃത്വനിരയിലും പതിറ്റാണ്ടുകളായി സേവനം ചെയ്യുന്ന ഇദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലെ മിക്ക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും എഴുതാറുണ്ട്. മലയാള ഭാഷയും ശബ്ദങ്ങളും പ്രാസവും ഒത്തുചേർന്ന എഴുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.

∙റോയി മേപ്രാൽ:

കഴിഞ്ഞ നാല് പതിറ്റാണ്ടുകളായി കേരളത്തിലെ മിക്ക ക്രൈസ്തവ മാധ്യമങ്ങളിലും ലേഖനങ്ങളും കഥകളും കാർട്ടൂണുകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോബർട്ട് കുക്ക് ആത്മകഥയുടെ മലയാള പരിഭാഷ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.

∙സൂസൻ ബി ജോൺ:

അഞ്ഞൂറിലധികം പാട്ടുകളും നൂറോളം കവിതകളും നാല് പുസ്തകങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇവർ പെന്തക്കോസ്ത് എഴുത്തുകാരുടെ ഇടയിൽ സുപരിചിതയാണ്.

∙ഏലിയാമ്മ ലൂക്കോസ്:

വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ വനിതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇവരുടെ പുസ്തകത്തിനാണ് പുരസ്കാരം.

∙റീന സാമുവേൽ:

യുവ എഴുത്തുകാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംഘടനയുടെ മുഖപത്രമായ ഗോസ്പൽ എക്കോസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇംഗ്ലിഷ് ലേഖനത്തിന് പുരസ്കാരം.

ജൂലൈ 10 മുതൽ ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കുന്ന 28-ാമത് കോൺഫറൻസിലെ എഴുത്തുകരുടെയും പത്രപ്രവർത്തകരുടെയും പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ ഈ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യും.