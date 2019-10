19 കാരി മോളി റോസ് ടെയ്‌ലര്‍ തന്റെ അപൂര്‍വരോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് നീണ്ട എട്ടു വര്‍ഷത്തെ ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം. ഒന്‍പതാം വയസ്സിൽ ആദ്യ ആര്‍ത്തവം മുതൽ മോളിക്ക് അതികഠിനമായ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. കെന്റ് സ്വദേശിയായ മോളി പല ഡോക്ടർമാരെയും സമീപിച്ചു. ടാംപൺ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ പോലും ആര്‍ത്തവരക്തം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു.

Uterus didelphys എന്ന അപൂര്‍വ അവസ്ഥയായിരുന്നു മോളിക്ക്. രണ്ടു സെന്റിമീറ്റര്‍ വീതിയുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് യോനി രണ്ടായി പകുത്ത അവസ്ഥ. അതായത് രണ്ടു യോനി ഉള്ള ശരീരപ്രകൃതി. Longitudinal septum, എന്ന രണ്ടു സെന്റിമീറ്റര്‍ നീളമുള്ള ടിഷ്യൂ ആയിരുന്നു മോളിയുടെ യോനിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് നീക്കം ചെയ്തത് 2017 ലാണ്.



കാമുകനുമായുള്ള ശാരീരിക ബന്ധവും അതികഠിനമായി എന്ന് മോളി പറയുന്നു. ലൈംഗികരോഗം ആണോ എന്നുവരെ ആദ്യം ഡോക്ടര്‍മാര്‍ സംശയിച്ചു. പിന്നീട് നടത്തിയ വിശദപരിശോധനയിലാണ് മോളിക്ക് രണ്ടു യോനിയും രണ്ടു ഗര്‍ഭാശയമുഖവും ഉണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയത്. ഭാവിയില്‍ ഗര്‍ഭം ധരിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലും മറ്റും അധികശ്രദ്ധ വേണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 3,000 ത്തില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് എന്ന രീതിയിലാണ് അപൂര്‍വമായ ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത്.

English summary : Teenager with two vaginas, wombs and cervixes