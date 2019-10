മീസിൽസ് – അഞ്ചാംപനി: എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവ..

രോഗമുള്ളവരുടെ തൊണ്ട, മൂക്ക്, വായ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സ്രവകണികകളിൽ നിന്നും വായുവിലൂടെയാണ് ഈ രോഗം പകരുന്നത്. രോഗാണു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു 7 മുതൽ 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകും.

രോഗലക്ഷണങ്ങൾ

∙ പനി

∙ മൂക്കൊലിപ്പ്, തുമ്മൽ, ജലദോഷം

∙ വരണ്ട ചുമ

∙ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓക്കാനം, ഛർദി, വയറിളക്കം

∙ കണ്ണ് ചുവക്കുക, കണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളം വരിക

∙ വായ്ക്കുള്ളിൽ കാണുന്ന വെളുത്ത മൺതരികൾ പോലുള്ള പൊട്ടുകൾ

∙ ചെവിയുടെ പിന്നിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചു ശരീരത്തിന്റെ മറ്റുഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന മണ്ണു വാരി വിതറിയ പോലുള്ള ചുവന്ന പാടുകൾ

ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം

∙ മറ്റു സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചകൊണ്ടു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കുറയുന്നതാണ്.

∙ വ്യക്തി ശുചിത്വവും പരിസര ശുചിത്വവും പാലിക്കണം

∙ രോഗിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക

∙ കുട്ടികളിൽ രോഗം പെട്ടെന്ന് സങ്കീർണതകളിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

∙ തുമ്മുമ്പോഴും, ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തൂവാലയോ മറ്റ് ഉപാധികളോ ഉപയോഗിച്ച് മൂക്കും വായും മറച്ചു പിടിക്കുക.

∙ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലുടൻ ചികിത്സ തേടുക.

English Summary: Measles A viral infection that's serious for small children but is easily preventable by a vaccine