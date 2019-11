കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അവരിൽ പ്രകടായ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. തോമും ഹന്നാ ലിഞ്ചും തങ്ങളുടെ ഒൻപതു മാസം പ്രായമുള്ള മകൻ ബാര്‍ണി ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതും അവന്റെ ചെറിയ പനിയും പാൽപ്പല്ലു മുളയ്ക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമായാണ് കരുതിയത്. എന്നാൽ കുഞ്ഞിന്റെ നിലയിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ കാണാതായതോടെയാണ് അവർ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചത്.

തുടര്‍പരിശോധനകളിലാണ് കുട്ടിക്ക് മാരകമായ ബാക്ടീരിയ ഇന്‍ഫെക്‌ഷന്‍ ഉണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയത്. സെപ്റ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ് ആയിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ ബാധിച്ചത്. വെയ്ൽസ് സ്വൻസിയ സ്വദേശിയാണ് ബാര്‍ണി. കുട്ടിയുടെ ഇടുപ്പിലാണ് അണുബാധ കണ്ടെത്തിയത്. ഇത് ശരീരത്തിന്റെ മറ്റുഭാഗങ്ങളിലേക്കും പടര്‍ന്നു തുടങ്ങിയ അവസ്ഥയില്‍ അടിയന്തരശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ബാര്‍ണിയെ വിധേയനാക്കി.



ഇടുപ്പെല്ലിനു സമീപമാണ് അണുബാധ എന്ന് എക്സ്‌റെയില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സന്ധികളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരുതരത്തിലെ അണുബാധയാണ് സെപ്റ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ്. ശരീരത്തിലെ മുറിവുകള്‍ വഴിയും അണുബാധ ഉള്ളിലെത്താമെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു. ബാര്‍ണി ഇപ്പോള്‍ പൂര്‍ണാരോഗ്യവാനായി മാറി കഴിഞ്ഞു എന്ന് മാതാപിതാക്കള്‍ പറയുന്നു.

English summary: Parents dismissed baby's lack of appetite and soaring temperature as a sign of teething, but t is septic arthritis