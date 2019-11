വളര്‍ത്തു നായയെ ഓമനിക്കാൻ പലർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാല്‍ ചില മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് ജര്‍മനിയില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു 63 കാരന്റെ അനുഭവം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വളര്‍ത്തു നായയുടെ ഉമിനീരിൽനിന്നുണ്ടായ അണുബാധ മൂലം അദ്ദേഹത്തിനു ജീവനാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്.

വളര്‍ത്തുനായയുമായി കളിക്കുമ്പോള്‍ നായയുടെ ഉമിനീരിൽക്കൂടി Capnocytophaga canimorsus ബാക്ടീരിയ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തില്‍ എത്തുകയും മാരകമായ അണുബാധ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ചാണ് മരിച്ചത്. ഒപ്പം കടുത്ത ന്യുമോണിയയും ശരീരമാസകലം ചുവന്നു തടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ഉണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരു വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.



കടുത്ത പനിയുമായി ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിയ രോഗിക്ക് പിന്നീടു രോഗം മൂര്‍ച്ഛിക്കുകയും ദേഹമാകെ ചുവന്നു തടിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് വൃക്ക, ശ്വാസകോശം എന്നിവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ചു മരണം സംഭവിച്ചു. തുടര്‍ന്നു നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് നായയില്‍ നിന്നാണ് അണുബാധ ഉണ്ടായതെന്നു കണ്ടെത്തിയത്. ഒന്നര മില്യന്‍ ആളുകളില്‍ ഒരാള്‍ക്കാണ് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുക. സാധാരണ നായയുടെ കടിയില്‍നിന്ന് അണുബാധ ഉണ്ടാകാം. എന്നാല്‍ വെറുതെ നക്കിയാല്‍ പോലും ചിലപ്പോള്‍ അണുബാധ പിടിപെടാം. പൂച്ചയില്‍നിന്നും ഈ അണുബാധ ചിലര്‍ക്ക് പകരാറുണ്ട്.



English summary: Dog owner dies after being licked by his pet