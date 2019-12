ബ്രിട്ടന്‍ സ്വദേശികളായ ജാസ്മിനും ഡോണ ഫ്രാന്‍സിസ് സ്മിത്തും രണ്ടു മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുൻപാണ് അവരുടെ പൊന്നോമനയെ വരവേറ്റത്. സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഉദരത്തില്‍ ഒരേസമയം ചുമന്ന ദമ്പതികളായ അമ്മമാരാണ് ഇവര്‍ എന്നതാണ് ഇവരെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത്. മാതൃത്വം ഇരുവര്‍ക്കും അനുഭവിക്കാന്‍ സാധിച്ചു എന്നതാണ് ഇവരെ വ്യത്യസ്തരാക്കിയത്.

Vivo natural fertilisation വഴിയാണ് ഇവര്‍ അമ്മമാരായത്. ഭ്രുണം അമ്മയുടെ ശരീരത്തില്‍തന്നെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇത്. സ്വിസ് ടെക്നോളജി കമ്പനി അനീവിവോ ആണ് ജാസ്മിന്റെയും ഡോണയുടെയും ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുത്തത്. ലണ്ടന്‍ വിമന്‍സ് ക്ലിനിക്കില്‍ ആണ് ഇവരുടെ പരിചരണം നടന്നത്. അമ്മയില്‍ നിന്നും സ്വീകരിച്ച അണ്ഡം ഒരു ചെറിയ കാപ്സ്യൂളിലാക്കി അമ്മയുടെ വയറ്റില്‍തന്നെ ആദ്യം വളര്‍ത്തി എടുക്കുകയാണ് ഈ രീതി. ശേഷം ഇൻകുബെഷന്‍ പീരീഡ്‌ കഴിയുമ്പോള്‍ ഈ കാപ്സ്യൂള്‍ പുറത്തെടുത്ത് മറ്റേ അമ്മയുടെ വയറ്റില്‍ നിക്ഷേപിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ജാസ്മിനും ഡോണയും ഒരേസമയം തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഉദരത്തില്‍ ചുമന്നത്.



ഒരേ ലിംഗത്തില്‍പെട്ട ദമ്പതികള്‍ ഒരേപോലെ ഗര്‍ഭം ധരിക്കുന്നതും അവര്‍ക്ക് കുഞ്ഞു ജനിക്കുന്നതും ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഭവം ആണ്. ഓട്ടിസ് എന്നാണ് ഇവര്‍ മകന് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പേര്. ജാസ്മിന്റെ വയറ്റില്‍ കാപ്സ്യൂള്‍ നിക്ഷേപിക്കും മുമ്പായി 18 മണിക്കൂര്‍ ഓട്ടിസ് തന്റെ ഉദരത്തില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് ഡോണ പറയുന്നു. നോര്‍ത്താംപ്ടണ്‍ഷെയറില്‍ നിന്നുള്ള ഡെന്റല്‍ നഴ്സ് ആണ് ഡോണ. ഇപ്പോള്‍ തങ്ങളുടെ മകനൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുകയാണ് ഡോണയും ജാസ്മിനും.



English Summary: Same-sex couple become first in world to carry baby in both of their wombs