ഒരു ഡ്രിങ്കേ കഴിച്ചുള്ളു എന്നു പറയുന്നവരും കരുതിയിരിക്കുക; കാൻസർ പിന്നാലെയെന്ന് ഗവേഷകർ

ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രിങ്ക് കഴിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലെന്നാണോ കരുതിയിരിക്കുന്നത്? എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. വളരെ ചെറിയ അളവിൽ ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതു പോലും കാൻസർ സാധ്യത കൂട്ടുെമന്ന് ജപ്പാനിലെ ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ തെളിഞ്ഞു.

മദ്യം ഒട്ടും ഉപയോഗിക്കാത്തവരിൽ കാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നും മദ്യപിക്കുന്നവരിൽ മലാശയം, ഉദരം, സ്തനം, ഈസോഫാഗസ്, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസറുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ആണെന്നും കാൻസർ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം പറയുന്നു. ജപ്പാനിൽ മരണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണമാവുന്നത് കാൻസർ ആണെന്ന് ടോക്കിയോ സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകൻ മസയോഷി സെയ്ത്സു പറയുന്നു. വർധിച്ച കാൻസർ മരണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മദ്യപാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാൻസർ സാധ്യതകളെപ്പറ്റി പൊതുജനങ്ങളിൽ അവബോധം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



33 ആശുപത്രികളിലെ 63232 കാൻസർ രോഗികളുടെ വിവരങ്ങൾ പഠനത്തിനായി പരിശോധിച്ചു. എല്ലാവരും ദിവസവും എത്ര മദ്യം ഉപയോഗിക്കുമെന്നും എത്ര തവണ മദ്യപിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



23 ഗ്രാം എഥനോൾ അടങ്ങിയ ഒരു ഡ്രിങ്ക് 180 മി.ലി. ജാപ്പനീസ് സേക്കിനും അര ലീറ്ററിന്റെ ഒരു കുപ്പി ബീയറിനും 18 മി. ലീറ്ററിന്റെ ഒരു ഗ്ലാസ് വൈനിനും 60 മി. ലീറ്ററിന്റെ ഒരു കപ്പ് വിസ്കിക്കും തുല്യമാണ്. ഈ അളവിൽ‌ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതു പോലും കാൻസറിനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തലാണെന്ന് ഈ പഠനം മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു.



