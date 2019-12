മൂക്കിനുള്ളില്‍ ബട്ടണുമായി 20 വർഷം! ഒടുവിൽ വിവാഹത്തിന് മുൻപ് പുറത്തെടുത്തു; അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമെന്നു ഡോക്ടർ

മൂക്കിനുള്ളില്‍ അറിയാതെ പെട്ട പ്ലാസ്റ്റിക് ബട്ടണുമായി ഇരുപതു വർഷം നരകിച്ച യുവതിക്ക് തിരുവനന്തപുരം പട്ടത്തെ എസ്‌യുടി ബിആർ ലൈഫ് ആശുപത്രിയില്‍ നടത്തിയ റെനോലിത്ത് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ആശ്വാസം ലഭിച്ചു.

ഒന്നോ രണ്ടോ വയസ്സുള്ളപ്പോള്‍ മൂക്കില്‍ ബട്ടണ്‍ പെട്ടതായിരിക്കണമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുകാരണം കുട്ടിക്കാലം മുതല്‍ കുട്ടി മൂക്കടപ്പും മൂക്കില്‍ നിന്നുള്ള അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധവും കാരണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി. വളരുന്തോറും ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടിവന്നു. ഇതിനിടെ ചികിത്സകൾ പലതും നടത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല.



ഇരുപതു വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം എസ്‌യുടി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സക്കെത്തിയ യുവതിയെ ഇഎൻടി അസോയിയേറ്റ് കൺസൽറ്റന്റ് ഡോ. അമ്മു ശ്രീ പാർവതി വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. മൂക്കിനുള്ളില്‍ അസാധാരണ മാംസവളർച്ചയും പഴുപ്പുകെട്ടലും കണ്ട് സ്‌കാനിങ് ഉൾപ്പടെയുള്ള നൂതന പരിശോധനകള്‍ നടത്തിയപ്പോഴാണ് മാംസ വളർച്ചയ്ക്കുളളില്‍ മറ്റെന്തോ വസ്തു ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് റെനോലിത്ത് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി.

കല്ലുപോലുള്ള വസ്തുവിനുള്ളില്‍ പഴയ കാലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബട്ടണായിരുന്നു. അതു പുറത്തെടുത്തതോടെ കെട്ടികിടന്ന പഴുപ്പ് പുറത്തേക്കൊഴുകി. ബട്ടണ് ചുറ്റും മാംസം വളർന്ന് ശ്വസനപാത തടഞ്ഞതായിരുന്നു ശ്വാസ തടസ്സത്തിന് കാരണം. മാംസം പഴുത്തത് ദുർഗന്ധത്തിനും ഇടയാക്കി.



എന്നാണ് ബട്ടൺ മൂക്കിനുള്ളില്‍ കടന്നതെന്ന് 22-കാരിയായ യുവതിക്ക് നിശ്ചയമില്ല. ഓർമ വച്ചതിനുശേഷം അങ്ങനെയൊരു സംഭവമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് വീട്ടുകാരും യുവതിയും പറയുന്നത്. അതിനാല്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ വയസ്സുള്ളപ്പോഴായിരിക്കണം ബട്ടൺ മൂക്കിനുളളില്‍ പോയതെന്ന് കരുതുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് ബട്ടൺ പോലൊരു 'അന്യവസ്തു' മൂക്കില്‍ പെട്ടുപോകുന്നതും രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടോളം അവിടെത്തന്നെയിരുന്ന് ശ്വാസതടസ്സത്തിനും പഴുപ്പുകെട്ടി ദുർഗന്ധമുണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നത് അപൂർവങ്ങളില്‍ അപൂർവമാണ്. യുവതിക്ക് ഇനി ആശ്വാസത്തിന്റെ നാളുകളാണ്. നീണ്ട ഇരുപതുവർഷത്തിനു ശേഷം അവളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് അറുതി വന്നിരിക്കുന്നു. അടുത്തയാഴ്ചയാണ് യുവതിയുടെ വിവാഹം.



English summary: Plastic Button Trapped in Girls' Nose During Childhood Operated Just Before Marriage