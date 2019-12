ഫിൽറ്റർ കോഫിയും പ്രമേഹവും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം അറിയുമോ?

കാപ്പി കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കു സന്തോഷിക്കാം. ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പുതിയ പഠനത്തിൽ ദിവസം 3 കപ്പ് ഫിൽറ്റർ കോഫി കുടിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കും എന്നു കണ്ടു. സാധാരണ കാപ്പിക്ക് ഈ ഗുണം ഇല്ലെന്നും ഫിൽറ്റർ കോഫിക്ക് മാത്രമേ പ്രമേഹ സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

കാപ്പിയുടെ ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയെ കൂടി അടിസ്ഥാനമാക്കിയതാണ് എന്ന് ഈ പഠനത്തിലൂടെ വെളിവാകുന്നു. സ്വീഡനിലെ യൂമിയ സർവകലാശാലയിലെയും ചാമേഴ്സ് സർവകലാശാലയിലെയും ഗവേഷകർ ഈ പഠനത്തിനായി ചില ജൈവസൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ രക്തത്തിൽ പ്രത്യേക തന്മാത്രകളെ ജൈവസൂചകങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹസാധ്യതയുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഇവ വിശകലനം ചെയ്തു. തിളപ്പിച്ച കാപ്പിയുടെയും ഫിൽറ്റർ കോഫിയുടെയും വ്യത്യാസമറിയാൻ ‘മെറ്റബോളോമിക്സ്’ എന്ന ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ചു.



ദിവസം രണ്ടു മുതൽ മൂന്നു വരെ കപ്പ് ഫിൽറ്റർ കോഫി കുടിക്കുന്നവർക്ക്, ഒരു കപ്പിൽ താഴെ മാത്രം ഫിൽറ്റർ കോഫി കുടിക്കുന്നവരെ അപേക്ഷിച്ച് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യത 60 ശതമാനം കുറവാണെന്ന് പഠനത്തിൽ കണ്ടു.



സാധാരണ കാപ്പിയിൽ diterpenes ഉള്ളതിനാൽ ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത കൂടും എന്നാൽ ഫിൽറ്റർ കോഫിയിൽ ഇവ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇതുമൂലം കാപ്പിയിലടങ്ങിയ മറ്റ് ഫിനോളിക് സംയുക്തങ്ങ ളുടെ ഗുണവും മറ്റ് ആരോഗ്യഗുണങ്ങളും ഫിൽറ്റർ കോഫി കുടിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. കഫീനും (മിതമായ അളവിൽ) ആരോഗ്യഗുണങ്ങളുണ്ട്.



ഫിൽറ്റർ ചെയ്തതാണോ അല്ലയോ എന്നു നോക്കി മാത്രമല്ല മറിച്ച് കാപ്പിക്കുരുവിന്റെ ഗുണനിലവാരവും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ എന്നും പഠനം പറയുന്നു.



