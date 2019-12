ചുവപ്പിനു പകരം വെളുത്ത രക്തം; ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം

ജര്‍മനിയിലെ ഒരു ആശുപ്രത്രിയില്‍ ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ ആളുടെ രക്തം പരിശോധിച്ച ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അക്ഷരാർഥത്തില്‍ ഞെട്ടി. രക്തത്തിനു വെള്ളനിറമായിരുന്നു.

Hyper triglyceridemia എന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു രോഗിക്ക് എന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു. രക്തത്തില്‍ അമിതഅളവില്‍ ഫാറ്റി ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് മോളിക്കുൾസ് കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത്. സാധാരണ രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മ നീക്കം ചെയ്യുന്ന Plasmapheresisഎന്ന രീതിയാണ് ഇതിനു പരിഹാരമായി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ചെയ്യുക. എന്നാല്‍ 39 കാരനായ ഈ രോഗിയില്‍ ഈ ചികിത്സ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല. രക്തത്തിലെ കൊഴുപ്പിന്റെ അംശം കൂടിയതു മൂലം plasmapheresis machine വരെ ബ്ലോക്ക്‌ ആകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത്.



സാധാരണ ഒരാളുടെ രക്തത്തിലെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് അളവ് 150 milligrams per decilitre (mg/dL) ആണെങ്കില്‍ ഇവിടെ രോഗിയുടെ രക്തത്തിലെ അളവ് 18,000 mg/dL ആയിരുന്നു. അതായത് ഇരട്ടിയുടെ ഇരട്ടി. രോഗിയുടെ ജീവന്‍ പോലും അപകടത്തിലായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആശുപത്രിയില്‍ എത്തുമ്പോള്‍.



തലകറക്കം, ഛര്‍ദ്ദി, കഠിനമായ തലവേദന എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളോടെയാണ് രോഗി ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിയത്. Hyperviscosity syndrome എന്നാണ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്നത്. ചികിത്സ വൈകിയാല്‍ രോഗി കോമയിലേക്കു വരെ പോകാവുന്ന അവസ്ഥ. അമിതവണ്ണം, ഡയറ്റിലെ അപാകതകള്‍, പാരമ്പര്യഘടകം എന്നിവയാണ് പൊതുവേ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന കാരണങ്ങള്‍.



സാധാരണ ചികിത്സാവിധികള്‍ രോഗിയില്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാകാതെ വന്നതോടെ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു പ്രാചീനചികിത്സാരീതിയാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പരീക്ഷിച്ചത്. Bloodletting എന്നാണ് ഇതിനു പറയുന്നത്. ശരീരത്തില്‍നിന്നു രക്തം വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ രീതി മൂവായിരം വര്‍ഷം മുന്‍പ് ഈജിപ്തില്‍ ആരംഭിച്ചതാണ്. ഐസിയുവില്‍ ആയിരുന്ന രോഗിയുടെ രണ്ടര ലീറ്റര്‍ രക്തമാണ് ഇത്തരത്തില്‍ വലിച്ചെടുക്കേണ്ടി വന്നത്. ഒപ്പം ഫ്രഷ്‌ ബ്ലഡ്‌ പ്ലാസ്മ രോഗിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറ്റുകയും ചെയ്തു. എന്തായാലും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ലെവൽ ഇതോടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി. രോഗി ഇപ്പോള്‍ ആശുപത്രിയില്‍ സുഖം പ്രാപിക്കുകയാണ്.



English Summary: A Man's Blood Was So Full of Fat, It Turned White And Almost Killed Him