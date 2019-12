കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കാൻസറിലേക്കു നയിക്കുമെന്നു കണ്ടെത്തിയ വസ്തുക്കൾ

കഴിഞ്ഞ പത്തു വര്‍ഷത്തിനിടെ ലോകത്താകമാനം കാന്‍സര്‍ രോഗികളുടെ നിരക്കില്‍ വന്‍ വര്‍ധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മാരകമായ രാസപദാർഥങ്ങളുമായുള്ള സമ്പര്‍ക്കം മുതല്‍ ചില നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ വരെ കാന്‍സറിനു കാരണമാകുന്നുണ്ട്. കാന്‍സറിന് കാരണമാകുന്ന വസ്തുക്കളെന്ന്, കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവ എന്തൊക്കെയെന്നു നോക്കാം.

അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം - അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കാന്‍സറിനു കാരണമാകുന്നു എന്നതില്‍ സംശയമില്ല. 2010 നു ശേഷം നഗരങ്ങളിലെ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം നന്നേ കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്നു പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നു. ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ലോകത്തിലെ 29 % ശ്വാസകോശ കാന്‍സറും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം മൂലമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്‌.



വേപ്പിങ്- കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടിലാണ് ഇ സിഗരറ്റുകള്‍ വ്യാപകമായത്. പുകയിലയ്ക്കു പകരം എന്ന തരത്തിലാണ് ഇവ വിപണിയില്‍ എത്തിയത്. എന്നാല്‍ ഇവ കാന്‍സര്‍ സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കും എന്നാണ് കണ്ടെത്തല്‍. ഇന്റര്‍നാഷണനല്‍ ജേണല്‍ ഓഫ് മോളിക്കുലാര്‍ സയന്‍സ് പറയുന്നത് പുകയിലപോലെ തന്നെ കാന്‍സര്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വേപ്പിങ് ഉപകരണങ്ങളും എന്നാണ്.



സ്മോക്കി മീറ്റ്‌ - ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ പ്രകാരം ബേക്കണ്‍, ഹാം, സലാമി മീറ്റുകളില്‍ കാന്‍സറിനു കാരണമായ ഗ്രൂപ്പ് വൺ കാർസിനോജൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അതുപോലെ റെഡ് മീറ്റില്‍ Group 2A carcinogen അടങ്ങിട്ടുണ്ട്.



ചൂടു ചായ, കോഫി - ഇന്റര്‍നാഷനല്‍ ജേണല്‍ ഓഫ് കാന്‍സര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത് ചൂടുള്ള ചായ, കോഫി എന്നിവ സ്ഥിരമായി കുടിച്ചാല്‍ അന്നനാള കാന്‍സര്‍ ഉണ്ടാകാം എന്നാണ്.



ഷവര്‍ കര്‍ട്ടന്‍ - കേട്ടിട്ട് അതിശയപ്പെടേണ്ട. കാന്‍സറിനു കാരണമായ വസ്തുക്കള്‍ കൊണ്ടാണ് ഇവയുടെ നിര്‍മാണം. നിരോധിച്ച വസ്തുക്കള്‍ ആയ PVC (polyvinyl chloride) and VOC (volatile organic compounds) എന്നിവ കൊണ്ടാണ് ഷവര്‍ കര്‍ട്ടന്‍ നിര്‍മിക്കുന്നത്.



അണ്ടര്‍വെയര്‍ ബ്രാ - സ്തനാര്‍ബുദം വരാന്‍ ഇവ കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌. 12 മണിക്കൂറില്‍ കൂടുതല്‍ ഇത്തരം ബ്രാകള്‍ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കരുത്.



ഹെയര്‍ സ്ട്രെയ്റ്റ്നര്‍, ഡൈകള്‍- കാന്‍സറിന് ഇവ കാരണമാകുന്നു എന്ന് അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പെര്‍മെനന്റ് ഹെയര്‍ ഡൈ, കെമിക്കല്‍ സ്ട്രെയ്റ്റ്നറുകള്‍ എന്നിവ സ്തനാര്‍ബുദസാധ്യത കൂട്ടുന്നുണ്ട്.



സ്‌ട്രെസ് - ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് സ്ട്രെസ്. അടുത്ത കാലങ്ങളായി ആളുകള്‍ക്ക് പണ്ടെത്തെക്കാള്‍ സ്‌ട്രെസ് വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവരുടെ ശാരീരിക, മാനസിക ആരോഗ്യത്തെതന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്‌ട്രെസ് കാന്‍സര്‍ സാധ്യതയിലേക്കു വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട് എന്നോര്‍ക്കുക.



English Summary: Day-to-day things that were linked to cancer in the last decade