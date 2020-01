ബിപി പെട്ടെന്നു കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

രക്തസമ്മർദം പെട്ടെന്നു കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും അപകടമാണ്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പെട്ടെന്നു ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. രക്തസമ്മർദം നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ ജീവിതശൈലിയിലും ഭക്ഷണത്തിലും പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയാം.

പെട്ടെന്നു കൂടിയാൽ



∙ തളർച്ച അനുഭവപ്പെട്ട് രക്തസമ്മർദം കൂടിയെന്നു സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ വിശ്രമിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിർത്തിവച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുക. ബിപി പരിശോധിച്ച് സിസ്റ്റോളിക് 200നു മുകളിലും ഡയസ്റ്റോളിക് 140നും മുകളിലാണെങ്കിൽ അര മണിക്കൂറെങ്കിലും ബെഡ് റെസ്റ്റ് വേണം.

∙ റിലാക്സായി ഇരുന്ന ശേഷം ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യാം. ദീർഘമായി ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്കെടുത്ത് പതിയെ പുറത്തേക്കു വിടാം. 15 മിനിറ്റോളം ഇതു തുടരാം. തുടർന്ന് ബിപി പരിശോധിക്കുക. കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതു തുടരുക.

∙ ധ്യാനവും ചെറിയ യോഗാമുറകളും ചെയ്യാം. ശരീരവും മനസ്സും റിലാക്സ് ആകാൻ ഇതു സഹായിക്കും. ശബ്ദരഹിത അന്തരീക്ഷത്തിൽ വേണം ഇരിക്കാൻ.

∙ ചില മരുന്നുകൾ കാരണവും ഹൃദയപ്രശ്നങ്ങൾ, പക്ഷാഘാതം എന്നിവയുടെ ഭാഗമായും ബിപി കൂടാം. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉടൻ വൈദ്യസഹായം തേടണം.

∙ ബിപിയും മാനസികാരോഗ്യവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു. ബിപി രോഗികൾ ഫോൺ സൈലന്റ് മോഡിൽ ഇടുന്നതാണു നല്ലത്. അസമയത്തോ മറ്റോ ഫോണ്‍ വന്നാൽ അരുതാത്ത വാർത്ത കേൾക്കുമോ എന്ന ടെൻഷൻ വന്ന് ബിപി കൂടാം.

പെട്ടെന്നു കുറഞ്ഞാൽ



∙ രക്തസമ്മർദം താഴുന്നു എന്നു തോന്നിയാൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കുക. ഉപ്പിട്ട നാരാങ്ങാവെള്ളവും നല്ലതാണ്.



∙ കിടക്കണം. നന്നായി വിശ്രമിക്കുക. വേറെ സങ്കീർണതയില്ലെങ്കിൽ കിടന്നാൽ 15–20 മിനിറ്റുകൊണ്ട് ബിപി നോർമലാകും. അല്ലാത്തപക്ഷം ഡോക്ടറെ കാണുക.

∙ ചായയോ കാപ്പിയോ കുടിക്കാം. ഇവ കുടിക്കുന്നത് ബിപി അളവ് കൂടാൻ സഹായിക്കും.

∙ ചെറിയ അളവിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. പെട്ടെന്നു ദഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്നാക്കുകൾ കഴിക്കാം. ഓട്സ്, റവ കാച്ചിയത്, ബ്രെഡ്, ബിസ്കറ്റുകൾ എന്നിവ.

∙ അലർജി, രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ എന്നിവ കാരണവും ബിപി കുറയാം. ഈ അവസ്ഥയിൽ അതാത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുക.

ബിപി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ



∙ ഉണക്കമുന്തിരി

∙ നെല്ലിക്ക

∙ ബ്രക്കോളി

∙ ആപ്പിൾ

∙ നേന്ത്രപ്പഴം

∙ തക്കാളി

∙ ഈന്തപ്പഴം

∙ മാമ്പഴം

∙ ബീൻസ്

∙ ഓറഞ്ച്

∙ മുന്തിരി

ശീലമാക്കാം ഇവ



∙ ദിവസവും 30 മിനിറ്റ് വ്യായാമം. കുറഞ്ഞത് ആഴ്ചയിൽ 5 ദിവസം

∙ മദ്യപാനം പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണം.

∙ ഒരു ദിവസം ഉപ്പ് ഉപയോഗം 5 മില്ലിഗ്രാമിൽ താഴെ മതി.

∙ മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഒഴിവാക്കുക.

∙ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ബിപി പരിശോധന.

‌∙ കൂർക്കംവലിയുള്ളവർക്ക് ബിപി സാധ്യത കൂടുതലായതിനാൽ ചികിത്സ തേടണം.

∙ പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, മത്സ്യം, പരിപ്പുകൾ കഴിക്കാം.

∙ പുകവലി ബിപി കൂട്ടും. ഈ ശീലം ഒഴിവാക്കുക.

English Summary: Things to do easily, whether BP is quick high or low