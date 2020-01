പൗഡർ ഇഷ്ടഭക്ഷണമാക്കിയ സ്ത്രീ! പൗഡറിനായി മുടക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ, വിഡിയോ

ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടഭക്ഷണം മിക്കവർക്കും ഉണ്ടാകും. മധുര പലഹാരങ്ങളും നോൺ വെജ് വിഭവങ്ങളും ഡെസെർട്ടുകളുമൊക്കെയാകും പലരുടെയും ചോയ്സ്. എന്നാൽ ഇതാ ഒരു വിചിത്ര ഇഷ്ടഭക്ഷണവുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് 44കാരിയായ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വദേശിനി ലിസ ആൻഡേഴ്സൺ. പൗഡറാണ് ലിസയുടെ ഇഷ്ടഭക്ഷണമത്രേ. ഒരു ദിവസം 200 ഗ്രാം പൗഡര്‍ വരെ ലിസ കഴിക്കുന്നുണ്ട്.

2004–ല്‍ അഞ്ചാമത്തെ കുഞ്ഞിനു ജൻമം നൽകിയ ശേഷമാണ് ലിസ പൗഡർ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയത്. കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം പൗഡര്‍ ഇട്ടുകൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഈ കൊതി ആദ്യം തോന്നിയതെന്നു ലിസ പറയുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഓരോ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും പൗഡര്‍ അറിയാതെ കൈയിലെടുത്തു പോകും. രാത്രിയിലാണ് പൗഡറിനോടുള്ള കൊതി കൂടുതൽ തോന്നുന്നത്.



പൗഡര്‍ വാങ്ങാനായി മാത്രം ഏഴ് ലക്ഷത്തില്‍ (7,55,957) അധികം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാഴ്ച ഏകദേശം 1000 രൂപയോളം പൗഡറിനായി വേണം. ജോൺസൺ ആന്റ് ജോൺസണിന്റെ പൗഡറാണ് പ്രിയബ്രാൻഡ്. ഇതുവരെ രണ്ടു ദിവസത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പൗഡര്‍ കഴിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ലെന്നും ലിസ പറയുന്നു.

നീ എപ്പോഴും ബാത്റൂമില്‍ പോകുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് മുൻഭര്‍ത്താവ് ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് പത്തു വർഷം മുൻപ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. തുടര്‍ന്ന് ഡോക്ടര്‍ പറഞ്ഞത് ലിസയ്ക്ക് 'pica syndrome' എന്ന രോഗമാണെന്നാണ്. പെയിന്റ്, പൊടി, ചെളി തുടങ്ങിയവ കഴിക്കാന്‍ കൊതി തോന്നുന്ന രോഗമാണിത്. എന്നാല്‍ ചികിത്സ കൊണ്ടൊന്നും ലിസയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല. 'എനിക്ക് ഇതില്ലാതെ പറ്റില്ല, ആ മണം എന്നെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നു. പൗഡര്‍ എന്‍റെ ജീവിതത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു'- ലിസ പറഞ്ഞു.



പൗഡർ ശ്വസിക്കുന്നതും കഴിക്കുന്നതും വിഷമാണെന്നു പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല വർഷങ്ങളോളം ഉള്ള പൗഡറിന്റെ അമിതോപയോഗം സ്ത്രീകളിൽ കാൻസറിനു കാരണമാകുമെന്ന ഒരു വിവാദവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ലിസയുടെ പൗഡർ തീറ്റയ്ക്കു തടസ്സമാകുന്നില്ല.



