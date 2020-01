ഹീറ്ററിൽ നിന്നും അദൃശ്യമായി വിഷവാതകം; അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

നേപ്പാളിലെ ദമാനിൽ എട്ടു മലയാളികളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ വാർത്ത ഏവരെയും ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തുന്ന ഒന്നാണ്. ലഭിച്ച പ്രാഥമിക വിവരം അനുസരിച്ച് കടുത്ത തണുപ്പിനെ തുടർന്ന് മുറികളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച ഹീറ്ററിൽ നിന്നുണ്ടായ വാതക ചോർച്ചയാണ് മരണത്തിനു കാരണമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. നിറമോ മണമോ രുചിയോ ഇല്ലാത്ത വിഷവാതകമായ കാർബൺ മോണോക്‌സൈഡ് ആണ് ഹീറ്ററിൽനിന്നു പുറത്തുവരുന്നത്. ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായി ഇത് ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ വാതകം ശ്വസിച്ചാൽ ശരീരത്തിന് ഓക്‌സിജൻ ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവു നഷ്‌ടപ്പെടും. മുറികൾ അടഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുമ്പോള്‍ കൂടുതൽ ഗുരുതരമാകും.

കാർബൺ മോണോക്‌സൈഡിനു നിറമോ മണമോ രുചിയോ ദുർഗന്ധമോ ഇല്ല. അതിനാൽ ചുറ്റുമുള്ള വായുവിൽ ഈ വിഷവാതകം കലർന്നാൽ മനസിലാക്കാനാവില്ല.



വാതക വിഷബാധ ലക്ഷണങ്ങൾ



സാധാരണ നാം ശ്വസിക്കുന്ന പ്രാണവായുവിലെ ഓക്സിജൻ രക്‌തത്തിലെ ഹീമോേഗ്ലാബിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് അതിനൊപ്പമാണ് വിവിധ ശരീരഭാഗങ്ങളിലെത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഓക്സിജനൊപ്പം കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനൊപ്പം ചേരാനാണ്.



കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കൂടുതൽ ശരീരത്തിനുള്ളിലെത്തും തോറും ഹീമോ ഗ്ലോബിനെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് കോശങ്ങളിലെല്ലാം എത്തും. അങ്ങനെ ആവശ്യം വേണ്ട പ്രാണവായു കിട്ടാതെ കോശങ്ങൾ നശിക്കും. ചെറിയതോതിൽ കാർബൺമോണോക്‌സൈഡ്‌ വാതകവിഷബാധയേറ്റവരിലെ പ്രാരംഭലക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയുടേതിനോ പകർച്ചപ്പനിയുടേതിനോ സമാനമായിരിക്കും. കുറഞ്ഞ അളവിലാണു വാതകം ഉള്ളിലെത്തുന്നതെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാൻ 5 മുതൽ 20 മിനിറ്റുവരെയെടുക്കും.



ശ്വാസതടസ്സം, ഛർദി, തലകറക്കം, ക്ഷീണം, മന്ദത എന്നിവയൊക്കെ അപകടലക്ഷണങ്ങളാണ്. കൂടിയതോതിൽ കാർബൺ മോണോക്‌സൈഡ്‌ ഉള്ളിൽച്ചെന്നാൽ ബോധക്ഷയം ഉണ്ടാകും. കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന് ഏതാനും മിനിറ്റു മതി ശരീരത്തെ മരണാസന്നമാക്കാൻ. വിദഗ്‌ധ ചികിൽസ ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ താമസം നേരിട്ടാൽ രോഗി മരണത്തിനു കീഴടങ്ങാം.

പ്രഥമശുശ്രൂഷ



കാർബൺ മോണോക്‌സൈഡ്‌ ശ്വസിച്ചുള്ള വിഷബാധയാണെന്നു ബോധ്യമായാൽ രോഗിയെ ശുദ്ധവായു ലഭിക്കുന്നിടത്തേക്ക്‌ ഉടൻ മാറ്റണം. അടിയന്തര വൈദ്യസഹായവും തേടണം. കുട്ടികൾ, ഗർഭിണികൾ, വയോധികർ, വിളർച്ചയുള്ളവർ, ആസ്‌മ, ഹൃദ്രോഗികൾ എന്നിവരൊക്കെ ചെറിയ തോതിൽ കാർബൺ മോണോക്‌സൈഡ്‌ ശ്വസിച്ചാൽപോലും മാരകമാകാം.



മുൻകരുതലുകൾ



∙ തണുപ്പിനെ നേരിടാനുള്ള ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മാർഗം ചൂടുനൽകുന്ന വസ്‌ത്രങ്ങളും കൈ,കാലുറകളും ഉപയോഗിക്കുകയാണ്‌.



ഇടയ്‌ക്കിടെ ചൂടുള്ള പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കുന്നതും തണുപ്പകറ്റാൻ സഹായിക്കും. ∙

