കാൻസറിനു പുതിയ മരുന്ന്; വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഗവേഷകർ

മനുഷ്യശരീരത്തിൽ പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾക്ക് ഏതുതരം കാൻസർ ബാധിച്ച കോശങ്ങളും സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന അവകാശ വാദവുമായി കാർഡിഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ. നേച്ചർ ഇമ്യൂണോളജി എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലാണു പതിയ കണ്ടെത്തലിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതുവരെ രോഗികളിൽ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കാൻസർ ചികിത്സാരംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണു പുതിയ കണ്ടെത്തലെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ടി–സെൽ



മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നിർണയിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളുടെ ക്ഷമതയാണ്. പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ ടി സെല്ലുകൾക്ക്(പ്രതിരോധ കോശം) എല്ലാവിധ കാൻസർ കോശങ്ങളേയും നിശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കണ്ടെത്തൽ.

പ്രവർത്ത രീതി



ടി–കോശങ്ങളുടെ പ്രതലത്തിലുള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സിന് ശ്വാസകോശം, വൃക്ക, രക്തം, ഓവറി തുടങ്ങി ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കാൻസർ കോശങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ വാദം. മറ്റു കോശങ്ങളെ ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ കാൻസർ കോശങ്ങളിലെ എംആർ വൺ തന്മാത്രകളെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ടി–സെല്ലുകൾക്കുണ്ട്.

പ്രസക്തി



ടി–കോശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കാൻസർ ചികിത്സ നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലയിനം കാൻസറുകൾക്കേ ഫലപ്രദമാകൂ. പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ ടി–സെൽ റിസപ്റ്ററുകൾ എല്ലാത്തരം കാൻസറുകളെയും നേരിടാൻ പ്രാപ്തമാണ്.

ചികിത്സാരീതി



ആദ്യ പടിയായി രോഗിയുടെ രക്ത സാംപിളിൽ നിന്നു ടി–കോശങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. രക്തത്തിൽ നിന്നു ശേഖരിച്ച ടി–കോശങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ ശേഷം രോഗിയുടെ രക്തത്തിലേക്കു തിരിച്ചു നൽകും.

നിലവിൽ മൃഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം വിജയിച്ചെങ്കിലും മനുഷ്യരിലേക്കെത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ശാസ്ത്രജ്ഞർ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളിയും ഇതുതന്നെ.



