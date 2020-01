കൊറോണ വൈറസ്: മാസ്ക് ധരിച്ചാൽ സുരക്ഷിതമോ? യാത്രയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് ചൈനയിൽ ഒരു പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മധ്യചൈനയിലെ വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു പട്ടണമായ വുഹാനിലാണ് വൈറസ് ബാധ ആദ്യം ഉണ്ടായത്.

യുഎസിലും ഇന്നലെ വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇതുവരെ ഈ രോഗം നാനൂറോളം പേരെ ബാധിക്കുകയും ഒൻപതു പേരുടെ മണത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്തു. സീഫുഡ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പകർന്ന വൈറസ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ മനുഷ്യനിലേക്കു പകരൂ എന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് പകരുന്നതാണിത് എന്ന് കണ്ടെത്തി.



ശ്വാസനാളിയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വൈറസുകളാണ് കൊറോണ വൈറസ്. ജലദോഷം, ന്യുമോണിയ ഇതെല്ലാം ഈ വൈറസ് ബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. കൊറോണ വൈറസ് മൂലം 2002 നവംബറിലും 2003 ജൂലൈയിലും ചൈനയിൽ ഉണ്ടായ സാർസ് ബാധയിൽ 8000 പേർ രോഗബാധിതരാകുകയും 774 പേർ മരണമടയുകയും ചെയ്തിരുന്നു.



പുതിയ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായ സമയം അല്പം ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ലൂണാർ ന്യൂ ഇയറിനായി ദശലക്ഷണക്കണക്കിന് ആളുകൾ ചൈനയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയം ആണിത്. ശനിയാഴ്ച മുതൽ ഫെബ്രുവരി എട്ടു വരെ ഇത് നീളും. ഇത്തരം വൈറസുകൾ കാട്ടുതീ പോലെ പടരാൻ യാത്രകള്‍ കാരണമാകും. വിമാനയാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നവർ സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാം.



ഇതുവരെ ദക്ഷിണകൊറിയ, ജപ്പാൻ, തായ്‍വാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓരോ കേസും തായ്‍ലൻഡിൽ രണ്ടു കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. വാഷിങ്ടണിലെ സ്റ്റോഹോമിഷ് കൗണ്ടിയിൽ താമസിക്കുന്ന മുപ്പതുകാരന് വൈറസ് ബാധിച്ചതായി തെളിഞ്ഞു ഇയാൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് അടുത്തിടെ യാത്രകഴിഞ്ഞ് എത്തിയതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം സുഖം പ്രാപിച്ചു വരുന്നു.



ചിലർക്ക് പനി, തലവേദന, തൊണ്ടവേദന, ശ്വാസതടസ്സം ഇവയുണ്ടാകാം. യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ സാധാരണ ജലദോഷം, ചുമ, മൂക്കൊലിപ്പ്, ന്യുമോണിയ പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കണം.



മാസ്ക് ധരിച്ചാൽ എല്ലാമായോ?



ചൈനയിൽ നിരവധി ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഫേസ് മാസ്ക് വാങ്ങി ധരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സീനിയർ സയന്റിസ്റ്റ് ആയ എറിക് ടോണർ പറയുന്നത് പകർച്ചവ്യാധികളില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷണമേകുന്നതിൽ ഫേസ് മാസ്കുകൾ പൂർണമായും ഫലപ്രദമല്ല എന്നാണ്.



യാത്രക്കാർ ഇടയ്ക്കിടെ തങ്ങളുടെ കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം. ഇരുപതു സെക്കന്റ് എങ്കിലും കൈകൾ ഉരച്ച് കഴുകണം. കൊറോണ വൈറസ് ബാധയിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വാക്സിനുകൾ ഒന്നും ഇല്ല. മാത്രമല്ല ഈ വൈറസ് ബാധ സുഖപ്പെടുത്താനും ആവില്ല. അഥവാ വാക്സിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽതന്നെ അവ കണ്ടെത്തുവാൻ വർഷങ്ങളെടുക്കും.



യാത്ര ചൈനയിലേക്കോ?



ജീവനുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഉള്ള പ്രാദേശിക സീഫുഡ് മാർക്കറ്റിൽ ആണ് വുഹാൻ വൈറസിനെ കണ്ടെത്തിയതെങ്കിലും ഏത് മൃഗത്തിൽ നിന്നാണ് വൈറസ് ആളുകളിലേയ്ക്ക് പകർന്നത് എന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമല്ല.



രോഗം ഉള്ളവരും അടുത്തിടെ ചൈന സന്ദർശിച്ച വ്യക്തിയും ആണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഡോക്ടറിനോട് നിങ്ങൾ യാത്രയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം. യാത്രയ്ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നത് ഫലപ്രദമല്ല.



ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റ് രോഗികളെയും യാത്രക്കാരെയും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാൻമാരാക്കാനും പരിചരണം നൽകാനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. രോഗം പകരാതിരിക്കാൻ രോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനും അധികൃതർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.



English Summary: How to protect youself from coronavirus