98.6 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ്‌ ഇനി സാധാരണ ബോഡി ടെംപറേച്ചര്‍ അല്ല

ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഊഷ്‌മാവ്‌ (തെർമോമീറ്റർ കൊണ്ട് അളക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന റീഡിങ്‌) ഏതാണ്ട്‌ 98.6 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ്‌ ആണ് എന്നാണു പൊതുവേയുള്ള ധാരണ. ജര്‍മന്‍ ഡോക്ടര്‍ കാറല്‍ റെയിന്‍ഹോള്‍ഡ്‌ ഓഗസ്റ്റ്‌ വണ്ടര്‍ലിച് ആണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത്. 25,000 ആളുകളെ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം ആണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു കണ്ടെത്തല്‍ നടത്തിയതും. പിന്നീട് ലോകത്താകമാനം ഇത് പ്രചാരത്തിലായി.

എന്നാല്‍ അടുത്തിടെ സ്റ്റാൻഫഡ് സര്‍വകലാശാലയില്‍ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തില്‍ പറയുന്നത് ശരീരതാപനിലയില്‍ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നാണ്. അതായതു പുരുഷന്മാരില്‍ ശരീരതാപനിലയില്‍ 0.03 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസും സ്ത്രീകളില്‍ 0.29 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.



പ്രഫ. ജൂലി പാർസോനെറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ 190,000 ആളുകളിലെ ശരീരതാപനില വിലയിരുത്തിയതില്‍ നിന്നാണ് ഈ കണ്ടെത്തല്‍.



ഉയരം, ജീവിതശൈലി, ആഹാരശീലങ്ങള്‍ എന്നു തുടങ്ങി നൂതനമായ മെഡിക്കല്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍ വരെ ഇതിനു പിന്നിലെ കാരണമായി പറയുന്നുണ്ട്.



ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 97 ഡിഗ്രി F മുതല്‍ 99 ഡിഗ്രി F വരെയാണ് സാധാരണ ആളുകളിലെ ശരീരതാപനില. കുട്ടികളില്‍ ഇത് 97.9 F മുതല്‍ 100.4 F വരെയാണ്. ദിവസം മുഴുവന്‍ ഒരാളുടെ താപനില ഒരേ പോലെ നില്‍ക്കണം എന്നുമില്ല. ശാരീരികമായ അധ്വാനം, അന്തരീക്ഷഊഷ്മാവ്, രോഗങ്ങള്‍, ആഹാരം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് ഒരാളുടെ ശരീരതാപനില കുറഞ്ഞും കൂടിയും ഇരിക്കാം. സ്ത്രീകളില്‍ ആര്‍ത്തവകാലത്തും താപനില വ്യത്യസപ്പെടും.



English Summary: 98.6 degrees Fahrenheit is no longer the normal human body temperature