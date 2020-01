ആർത്തവ വിരാമം പ്രവചിക്കാം, ഒരു രക്തപരിശോധനയിലൂടെ

ശാരീരികവും വൈകാരികവുമായ മാറ്റങ്ങളുടെ കൂടി കാലമാണ് ആർത്തവ വിരാമം. സ്ത്രീകളിൽ ആർത്തവവിരാമം കണക്കു കൂട്ടുന്നതിന് സാധാരണ ആർത്തവചക്രം ഒരു സൂചകമായി എടുക്കാറുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇത് അത്ര കൃത്യമല്ല. താരതമ്യേന കൃത്യതയോടെ ആർത്തവ വിരാമം പ്രവചിക്കാൻ ഒരു രക്തപരിശോധനയ്ക്കു കഴിയുമെന്ന് എൻഡോക്രൈനോളജി ആൻഡ് മെറ്റബോളിസത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനം പറയുന്നു.



ഒരു ജീവിതകാലത്തേക്കുള്ള അണ്ഡവുമായാണ് ഒരു സ്ത്രീ ജനിക്കുന്നത്. ആർത്തവ വിരാമത്തോടടുക്കുമ്പോൾ ഇവയുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഒരു സ്ത്രീയിൽ എത്ര അണ്ഡം ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് സൂചന തരുന്നത് ആന്റി മുള്ളേരിയൻ ഹോർമോണിന്റെ (AMHM) അളവാണ്. അതുകൊണ്ട് എഎംഎച്ചിന്റെ നില കണക്കു കൂട്ടിയാൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അവസാന ആർത്തവം എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്നു പ്രവചിക്കാനാകും.



കൊളറാഡോ ഔറോറയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കൊളറാഡോ മെഡിക്കൽ സ്കൂളിലെ വിദഗ്ധരാണ് അവസാന ആർത്തവകാലം കണക്കു കൂട്ടാൻ പറ്റും എന്ന് തെളിയിച്ചത്.



ലഭ്യമായ പരിശോധനകളും ബ്ലീഡിങ് പാറ്റേണുകളും ഉപയോഗിച്ച് നാലുവർഷക്കാലയളവിനുള്ളിലെ ആർത്തവ വിരാമം മാത്രമേ പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. കൂടുതൽ കൃത്യമായ ആന്റി മുള്ളേരിയൻ മെഷർമെന്റ് വഴി പൂർണമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു സ്ത്രീക്ക് 48 വയസ്സും എഎച്ച്എമ്മിന്റെ അളവ് കുറവും ആണെങ്കിൽ ആർത്തവവിരാമം അടുത്തു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.

ആർത്തവവിരാമത്തിന്റെ സൂചകമാണ് എഎംഎച്ച് എന്ന് ഗവേഷകർ വളരെ മുൻപേ ചിന്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആർത്തവവിരാമത്തിന് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം മുൻപ് ഇതിന്റെ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവ് തിരിച്ചറിയാൻ പരിശോധനകൾക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

സ്റ്റഡി ഓഫ് വിമൻസ് ഹെൽത്ത് എക്രോസ് ദ് നേഷൻ (SWAN) എന്ന് പേരിട്ട കോഹോർട്ട് പഠനത്തിലൂടെയാണ് എഎംഎച്ചിന്റെ പ്രവചനപരമായ മൂല്യം കണക്കാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഒരേ സ്ത്രീയെ ആർത്തവവിരാമത്തിന് മുൻപും ശേഷവും എന്ന രീതിയിൽ വർഷാവർഷം പഠനവിധേയമാക്കിയാണ് പഠനം നടത്തിയത്.



