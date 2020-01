കൊറോണ കേരളത്തിലും: ലോകം മുഴുവൻ ജാഗ്രത വേണമെന്ന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ

കൊറോണ വൈറസ് കേരളത്തിലും സ്ഥിരീകരിച്ചു. വുഹാന്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ നിന്നെത്തിയ വിദ്യാര്‍ഥിനിക്കാണ് രോഗം. ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമല്ല.

കൊറോണ വൈറസിനെ തുരത്താൻ മുഴുവൻ ലോകവും ജാഗ്രതയോടെയിരിക്കണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഹെൽത്ത് എമർജെൻസി പ്രോഗ്രാമിന്റെ തലവനായ ഡോ. മൈക്ക് റയാൻ. വലിയ വെല്ലുവിളിയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ആഗോള ആരോഗ്യ അടിയന്തിരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കണോ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇന്ന് WHO യുടെ മീറ്റിങ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈനയിലെ വുഹാൻ നഗരമാണ് രോഗത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. ഇതുവരെ ഏതാണ്ട് 170 ഓളം പേർ മരിക്കുകയും ആറായിരത്തിലധികം പേർ രോഗബാധിതരാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം കുറച്ചു പേർ സുഖം പ്രാപിച്ചു എങ്കിലും പ്രത്യേക വാക്സിനോ ചികിത്സാരീതിയോ ഈ വൈറസ് രോഗത്തിനില്ല.



എങ്ങനെയാണ് രോഗം പകർന്നതെന്ന് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വിദഗ്ധരുടെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സംഘം ചൈനയിലേക്ക് പോകാനൊരുങ്ങുകയാണെന്ന് WHO യുടെ വക്താവ് അറിയിച്ചു.



ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവേഷകർ ചൈനയ്ക്കു വെളിയിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ പുനഃസൃഷ്ടിച്ചത് നേരത്തെയുള്ള രോഗനിർണയ പരിശോധനകൾക്ക് സഹായിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.



വൈറസ് ബാധിച്ച കൂടുതൽ പേർക്കും ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ 20 ശതമാനം പേർക്ക് ന്യൂമോണിയയും ശ്വാസതടസ്സവുമാണ് എന്ന് ഈയാഴ്ച ചൈന സന്ദർശിച്ച WHO ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടെഡ്രോസ് അധാനോം ഘെബ്രീസസ് പറഞ്ഞു. ലോകത്തിന്റെ ഐക്യദാർഢ്യവും പിന്തുണയും ചൈനയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞകാല അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നു പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് ഈ രോഗബാധ പകരുന്നതു തടയാൻ ലോകം ഒരുമിച്ചു നിൽക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



ഇതേ സമയം വുഹാനിൽ ഭീതിനിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നഗരവാസികൾ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ്. മിക്ക ഗതാഗതസംവിധാനങ്ങളും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. 11 ദശലക്ഷം പേർ തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. വൈറസ് പടർന്നുപിടിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമത്തിലാണിവർ. അയൽവാസികൾ ഉച്ചത്തിൽ ജനാലയിലൂടെ ‘wuhan jayou’ എന്ന് അലറുകയാണ്. അതായത് stay strong wuhan!



അതെ ശക്തമായി മുന്നോട്ടു പോകുക. ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്.



