കോവിഡ് 19; രണ്ടാമതൊരു വരവ് കൂടി പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് ഡോ.വില്യം ഹാൾ

കോവിഡ് 19 വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൈന അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന നഗരങ്ങൾ തുറന്നാൽ വൈറസിന്റെ രണ്ടാമതൊരു വരവ് കൂടി പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തു ആരംഭിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് വൈറോളജി (ഐഎവി) മുഖ്യ ഉപദേശകനും രാജ്യാന്തര വൈറോളജി വിദഗ്ധനുമായ ഡോ.വില്യം ഹാൾ. അയർലൻഡിലെ സെന്റർ ഫോർ റിസർച് ഇൻ ഇൻഫെക്‌ഷ്യസ് ഡിസീസസ് ഡയറക്ടറും ഗ്ലോബൽ വൈറസ് നെറ്റ്‍വർക്കിന്റെ സ്ഥാപകരിലൊരാളുമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അദ്ദേഹം വെള്ളിയാഴ്ച കൂടികാഴ്ച നടത്തി.

കോവിഡ് 19 വൈറസിനെതിരെയുള്ള മരുന്ന് വികസിപ്പിക്കാൻ ഒന്നര വർഷമെങ്കിലുമെടുക്കുമെന്നും അതുവരെ സാമാന്യബുദ്ധിക്കനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളാണിപ്പോൾ പ്രധാനമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരുപാട് ജനം കൂടുന്ന പൊതുപരിപാടികൾ ഇനി തീർത്തും അപകടകരമാണെന്ന് ഹാൾ 'മനോരമ'യോടു പറഞ്ഞു. ഒരാൾക്ക് 4 പേരിലേക്കു വൈറസ് എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കണക്ക്. ഒരു മീറ്റർ ദൂരം വരെ വൈറസ് സഞ്ചരിക്കും. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ രോഗബാധയുള്ള ഒരാളെത്തിയാൽ പോലും ആയിരങ്ങളിലേക്ക് അത് പടരാമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



∙ ചൂടും വൈറസും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ?



കൊറോണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതന്നെ ചില വൈറസുകൾ ഉയർന്ന ചൂടിൽ നിലനിൽക്കില്ലെന്നതു ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പടരുന്ന വൈറസ് ഏതു തരമാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഒരുപാട് സമയം വേണം. അതുകൊണ്ട് ഉയർന്ന ചൂടിനെ കൊറോണ വൈറസ് അതിജീവിക്കില്ലെന്ന നിഗമനത്തിലെത്താനാവില്ല. 1918ലെ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വൈറസ് സീസണൽ സ്വഭാവം കാണിച്ചില്ല. ചൂടുകാലത്തും തണുപ്പുകാലത്തും ഒരുപോലെതന്നെയിതു പടർന്നു.



∙ കൊറോണയുടെ ഭാവി?



ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല. ഒരു വർഷം വരെയിതു പോകാം. ചൈന അവരടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന നഗരങ്ങൾ തുറന്നാൽ രണ്ടാമത്തൊരു വരവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. 2002ൽ ചൈനയിൽ തുടങ്ങിയ സാർസ് ഒരുഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് അവസാനിച്ചു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം (മെർസ്) സൗദിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായ ശേഷം വീണ്ടും തിരികെയെത്തി. ഇൻഫ്ലുവൻസ പലയിടത്തും വിടാതെ തുടരുന്നു. കൊറോണയുടെ വകഭേദങ്ങൾ വീണ്ടുമെത്താം. വൈറസ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് 2 മാസമേ ആയിട്ടുള്ളു. ഇൻകുബേഷൻ 2 ആഴ്ചയാണ്. ഇത്രയും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും പറയാനാകില്ല.



∙ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ പോലെ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് വ്യാപകമായിട്ടില്ല. എന്തായിരിക്കാം കാരണം?



വ്യാപകമാകില്ല എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്താറായിട്ടില്ല. ഏതു സമയത്തും ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം. തുടക്കത്തിൽ വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തുന്നവരിൽ മാത്രമാണ് കോവിഡ് കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപിൽ ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലിലൂടെ (ലോക്കൽ കോൺടാക്റ്റ്) ഇതു പടരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുതുടങ്ങി. അതുകൊണ്ടു ജാഗ്രത പാലിച്ചേ പറ്റൂ.



മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യ മൊത്തമായും ശക്തമായ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മുന്നോട്ട് എങ്ങനെയാകുമെന്നു പറയാറിയിട്ടില്ല. ചൂടുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരാത്തതെന്നു പറയാറായിട്ടില്ല. അതിനൊരുപാട് പഠനം നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചൂടുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ഇതേ അവസ്ഥയാണോയെന്നു പഠിക്കേണ്ടിവരും.

∙ പ്രായം ഘടകമാണോ?



എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും പ്രായമൊരു ഘടകമാണല്ലോ. ഹൃദ്രോഗം, രക്തസമ്മർദം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ രോഗങ്ങളുള്ളവരായതിനാൽ പ്രായമായവർക്ക് വൈറസ് ബാധയുണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ചൈനയിലെ പഠനമനുസരിച്ച് രോഗബാധിതരായ 70 കഴിഞ്ഞവരിൽ മരണസാധ്യത 10 ശതമാനം ബാക്കിയുള്ളവരിൽ 2 ശതമാനവുമാണ്.



∙ ജൈവായുധമാണെന്ന് തിയറിയുണ്ടല്ലോ?



ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. ജൈവായുധമായി കുറച്ചു വൈറസുകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളു. പിടിച്ചുകെട്ടാൻ എളുപ്പമല്ലാത്ത ഒന്നാണ് കൊറോണ. ഒരു രാജ്യത്തിനു മാത്രമായി രക്ഷപ്പെടാനുമാകില്ല.



∙ മരുന്നിന്റെ ഗവേഷണം?



അവകാശവാദങ്ങൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും ഏതു വൈറസിനുമുള്ള മരുന്ന് മനുഷ്യന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ ഒന്നരവർഷമെങ്കിലുമെടുക്കും. മരുന്നിനേക്കാൾ മുൻപ് വാക്സിൻ ആയിരിക്കുമെത്തുക. പലപ്പോഴും മരുന്ന് കണ്ടെത്തുമ്പോഴേക്കും വൈറസ് ബാധ അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് കാണാറുള്ളത്. മരുന്നിനു മുൻപ് പ്രതിരോധ വാക്സിനായിരിക്കും വരിക.



