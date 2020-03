കോവിഡ്-19; വ്യാജസന്ദേശങ്ങൾ തടഞ്ഞ സിംഗപ്പൂർ വിദ്യ കേരളത്തിനും മാതൃകയാക്കാം

കോവിഡ് 19 വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ വ്യാജസന്ദേശങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ സിംഗപ്പൂർ സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ വാട്സാപ് സംവിധാനം നമുക്കും മാതൃക. സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാട്സാപ് ചാനൽ വഴി ദിവസവും കോവിഡ് 19 സംബന്ധിച്ച അപ്ഡേറ്റുകൾ സിംഗപ്പൂരിലെ ഓരോ പൗരനും നേരിട്ട് എത്തിക്കുകയാണ് രീതിയെന്ന് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയും സിംഗപ്പൂരിൽ എൻജിനീയറുമായ അനീഷ് ഷീല പറയുന്നു.

സിംഗപ്പൂർ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ദിവസവും രണ്ട് മെസേജുകൾ വച്ച് അയയ്ക്കും. അതിൽ അന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസുകൾ, മുൻപത്തെ കേസുകളുമായുള്ള ബന്ധം, പുതിയ അറിയിപ്പുകൾ എന്നിവയുണ്ടാകും. സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ അത് തന്നെയേ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് അനീഷ് പറയുന്നു.



Gov.sg വാട്സാപ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന സംവിധാനത്തിലൂടെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭ്യമാകും.



മാസ്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ വാങ്ങിക്കൂട്ടരുത്



മാസ്ക്കും സാനിറ്റൈസറും ആവശ്യമില്ലാത വാങ്ങിക്കൂട്ടരുതെന്ന് സിംഗപ്പൂരിലെ അനുഭവം മുൻനിർത്തി അനീഷ് പറയുന്നു. അനീഷിന്റെ വാക്കുകൾ–'കോവിഡ്19 ചൈനയിൽ പൊട്ടിപുറപ്പെട്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടുതന്നെ സിംഗപ്പൂരിലും എത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ കാണുന്ന അതേ പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ. അലർട്ട് ലെവൽ Droscon Orange ആയി ഉയർത്തിയപ്പോൾ നാട്ടുകാർ എല്ലാ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലും ചെന്ന് മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസർ എന്നിവ വാങ്ങിച്ചുകൂട്ടി. സർക്കാർ തന്നെ മിലിറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ വീട്ടിലേക്കും 4 മാസ്ക് വച്ച് പായ്ക് ചെയ്ത് ജിആർസി (പഞ്ചായത്ത് പോലുള്ള സംഗതി) വഴി വിതരണം ചെയ്തു. മാസ്ക് പനി, ജലദോഷം ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ആശുപത്രികളിൽ പോകാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ഉള്ളതാണെന്ന് തുടർച്ചയായി പറഞ്ഞു. നാട്ടുകാർ ആ പാനിക്കിൽ ഇതു മനസിലാക്കിയില്ല. എല്ലാവരുമെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി.



അനീഷ് ഷീല

സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന് അരി, നൂഡിൽസ്, ടോയിലറ്റ് പേപ്പർ, പച്ചക്കറി എല്ലാം വാങ്ങി കൂട്ടി. അവസാനം സാധനങ്ങൾ കിട്ടാതായി. സ്റ്റോക്ക് ആവശ്യത്തിനുണ്ട്, ആരും പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറയുകയും ഗോഡൗണിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വിട്ടിട്ട് പോലും വാങ്ങലിന് കുറവൊന്നുമുണ്ടായില്ല. ഞാൻ അരി തീർന്നത് വാങ്ങാൻ പോയിട്ട് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ ആയിരുന്നു.

ആരും ജോലിക്ക് അല്ലാതെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല. ഷോപ്പിങ്ങ് മാളുകൾ എല്ലാം വിജനം. ടാക്സി ഓടിക്കുന്നവർക്ക് വൻ നഷ്ടം. എയർപോർട്ടിലെ കടകളിലും ആരും കയറുന്നില്ല.

ഒന്നുരണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു. ആദ്യം തിരിച്ച് വന്നത് സുപ്പർമാർക്കറ്റിലെ സ്റ്റോക്കാണ്. എല്ലാം പഴയതുപോലെ. സാനിറ്റൈസർ എല്ലാ പെട്ടികടകളിലും കിട്ടുന്നു. മാസ്ക് ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. വില കൂട്ടി വിൽക്കുന്നവർക്കെതിരെ സർക്കാർ ശക്തമായ നടപടി എടുത്തു. മാസ്ക്കും കിട്ടിത്തുടങ്ങി. ആളുകൾ അനാവശ്യമായി മാസ്ക് വയ്ക്കുന്നതു കുറഞ്ഞു. ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം വാങ്ങുക, അനാവശ്യമായി മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്. ശരിയ്ക്ക് വേണ്ട ആളുകൾക്ക് അത് കിട്ടാതെ വരും.'

താപനില പരിശോധന



നമ്മുടെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ തെർമൽ സ്ക്രീനിങ്ങ് ഉണ്ടെങ്കിലും സിംഗപ്പൂരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഓഫിസുകളിലും കെട്ടിടങ്ങളിലും ഈ പരിശോധനയുണ്ട്. പ്രത്യേക ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിടങ്ങളുടെ പ്രവേശനകവാടങ്ങളിൽ ശരീര താപനില പരിശോധിക്കും. 38 ഡിഗ്രി മുതൽ മുകളിലേക്കെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്കു പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല. ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ദിവസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും അനീഷ് പറയുന്നു.



English Summary: COVID-19; Singapore blocked fake news, an example for Kerala too