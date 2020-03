കോവിഡ്- 19; ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാൻ അഞ്ചു ദിവസമെന്ന് പഠനം

കോവിഡ്- 19 ബാധിച്ചവരിൽ വൈറസ് ബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാൻ ശരാശരി അഞ്ച് ദിവസം എടുക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. ലോകമാകമാനം ഇതുവരെ മൂവായിരത്തിലധികം പേർ ഈ രോഗം മൂലം മരണമടഞ്ഞു.

അനൽസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ എന്ന ജേണലിലാണ് പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. യു എസിലെ ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് സർവകലാശാലാ ഗവേഷകർ നടത്തിയ ഈ പഠനത്തിൽ കൊലയാളി വൈറസിന്റെ ശരാശരി ഇൻക്യുബേഷൻ പീരിയഡ് 5.1 ദിവസമാണെന്നും കണ്ടു.



കൊറോണ വൈറസ്– SARS-CoV-2 ന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കിയ 97.5 ശതമാനം ആളുകളിലും, വൈറസ് ബാധ ഉള്ളവരുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായി 11.5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അണുബാധ ഉണ്ടായതായി കണ്ടു.



14 ദിവസത്തേക്ക് ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ട 10,000 പേരിൽ, ക്വാറന്റൈൻ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും 101 പേരിൽ മാത്രമാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായത് എന്നും കണ്ടു. ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈൻ തന്നെ മതിയാകും എന്ന് പഠനത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയ ജസ്റ്റിൻ ലെസ്‍ലൽ പറഞ്ഞു.



ചൈനയിൽ നിന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള 181 കേസുകളാണ് പഠനത്തിനായി ഗവേഷകർ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇത് ഫെബ്രുവരി 24 നു മുൻപ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച കേസുകളും ആയിരുന്നു. ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്നോ വുഹാനിലേക്കോ യാത്ര ചെയ്തവരും ഹ്യൂബേയിലുള്ളവരും ആയിരുന്നു മിക്കവരും.



കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുമായി സമ്പർക്കം പുലര്‍ത്തിയവരെയും രോഗബാധ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തവരെയും 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈൻ അഥവാ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.



2002–04 കാലയളവിൽ ചൈനയിലും ഹോങ്കോങ്ങിലും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട SARS-CoV എന്ന രോഗബാധയുടെ അതേ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരിയഡ് തന്നെയാണ് SARS-CoV-2 എന്ന പുതിയ കൊറോണ വൈറസിനും. മധ്യ കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നൂറോളം പേരെ ബാധിച്ച MERS-CoV എന്ന കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരിയഡ് 5–7 ദിവസം വരെ ആയിരുന്നു.



കഴിഞ്ഞ നാലുമാസമായി കുറഞ്ഞത് 119, 292 പേരെയാണ് ചൈനയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കൊറോണ ബാധിച്ചത്.



കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരിയഡ് കൃത്യമായി കണക്കു കൂട്ടാൻ സാധിച്ചത് ഫലപ്രദമായ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കും. അണുബാധയും രോഗവ്യാപനവും തടയാനും പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാനും ക്വാറന്റൈൻ സഹായിക്കും.



English Summary: COVID- 19 may take 5 days to show symptoms