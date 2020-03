കോവിഡ്–19: അപകടസാധ്യത കൂടുതൽ ആർക്കൊക്കെ? ചൈനയിലെ മരണം പറയുന്നത്

പ്രായമായവരും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദവും പ്രമേഹവും പോലുള്ള രോഗമുള്ളവരും ആണ് കൊറോണ വൈറസ് മൂലം മരണമടയാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയെന്ന് ലാൻസെറ്റ് ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം.

ചൈനയിലെ വുഹാനിലെ രണ്ട് ആശുപത്രികളിലെ COVID-19 ബാധിച്ച 191 രോഗികളിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ഇവരിൽ 137 പേർ സുഖം പ്രാപിച്ചു. 54 പേര്‌ ആശുപത്രിയിൽതന്നെ മരണമടഞ്ഞു.



കടുത്ത പനിയും ശ്വസനപ്രശ്നങ്ങളോടെയും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രായമായവർ രക്തസമ്മർദവും പ്രമേഹവും ഉള്ളവരും ദീർഘകാലമായി ഫേസ് മാസ്ക് പോലുള്ളവ ശ്വസനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ആയിരുന്നു. ഈ രോഗികളുടെ മരണത്തിന് ഇതെല്ലാം പ്രധാന ഘടകങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് ജിനിന്റാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഷിബോലിയും പറഞ്ഞു.



പ്രായാധിക്യം മൂലമുള്ള അവശതകളും ശക്തി കുറഞ്ഞ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനവും വർധിച്ച ഇൻഫ്ലമേഷനും എല്ലാം ഇവരുടെ ഹൃദയത്തെയും തലച്ചോറിനെയും മറ്റ് അവയവങ്ങളെയും തകരാറിലാക്കി.



വൈറസുകളുടെ പെരുകലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈറൽ ഷെഡ്ഡിങ്ങിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ പഠനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. രോഗം ഭേദമായവരിൽ വൈറൽ ഷെഡ്ഡിങ്ങിന്റെ ശരാശരി ദൈർഘ്യവും 20 ദിവസമാണ് (8 മുതൽ 37 ദിവസം വരെ ആകാം).



മരണമടഞ്ഞ 54 രോഗികളിൽ മരണം വരെയും വൈറസിനെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കോവിഡ് 19, രോഗികളിലൂടെ എപ്പോഴും പകരും എന്നും രോഗതീവ്രത അനുസരിച്ചാണ് വൈറൽ ഷെഡ്ഡിങ്ങിന്റെ ദൈർഘ്യം എന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു.



പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുഴുവൻ രോഗികളും ഹോസ്പിറ്റലൈസ്‍ഡ് ആയിരുന്നു എന്നും ഇവരിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് പേർക്കും രോഗം ഗുരുതരമായിരുന്നെന്നും പഠനം പറയുന്നു.



കോവിഡ് 19 ന്റെ പ്രോഗ്രഷന്റെ പൂർണചിത്രം ഈ പഠനം വിവരിക്കുന്നു.



∙രോഗം ഭേദമായവരിൽ പനിയുടെ ൈദർഘ്യം 12 ദിവസം ആയിരുന്നു. രോഗം േഭദമാകാത്തവരിലും പനിയുടെ ദൈർഘ്യം ഇതുമായി സാമ്യം ഉള്ളതായിരുന്നു.



∙നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമ. ഡിസ്ചാർജ് ആയ ശേഷവും 45 ശതമാനത്തോളം പേർക്ക് ഇപ്പോഴും ചുമയുണ്ട്.



∙രോഗവിമുക്തി വന്നവരിൽ ശ്വാസതടസം (dyspnoea) 13 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാറി. എന്നാൽ സുഖമാകാത്തവരിൽ ഇത് മരണം വരെ നീണ്ടു നിന്നു.



രോഗത്തിന്റെ സങ്കീർണതകളായ സെപ്സിസ്, അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രെസ് സിൻഡ്രോം (ARDS), അക്യൂട്ട് കാര്‍‍‍ഡിയാക് ഇൻജുറി, അക്യൂട്ട് കിഡ്നി ഇൻജുറി സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്‌ഷൻ ഇവ ഉണ്ടായ സമയവും പഠനം വിശദീകരിക്കുന്നു.



