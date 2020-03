കോവിഡ്- 19 ഭീതി; പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? വിദഗ്ധർ പറയുന്നു

പനിയോ ചുമയോ മൂക്കൊലിപ്പോ ഇല്ലാത്തവർ മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ മുഖാവരണം (മാസ്ക്) ധരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ. ഉപയോഗിച്ചവ നശിപ്പിക്കാൻ ആശുപത്രികൾക്കു പുറത്തു കൃത്യമായ സംവിധാനം ഇല്ലാത്തതു മൂലം ഇവ പരിസ്ഥിതി-ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാലാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ്. ആവശ്യമില്ലാത്തവർപോലും വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതിനാൽ വിപണിയിൽ മാസ്കിനു ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. യഥാർഥ രോഗികൾക്ക് മാസ്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്നു. ഇത് രോഗവ്യാപന സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും.

രോഗമില്ലാത്തവർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ നിർദേശമില്ലാതെ മാസ്ക് വാങ്ങിക്കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ കമ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ മേധാവി ഡോ. സൈറു ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞു. രോഗബാധിതരും അവരെ പരിചരിക്കുന്നവരും ആണ് എൻ-95 മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത്. പനി, ചുമ, മൂക്കൊലിപ്പ് എന്നിവയുള്ളവരും മാസ്ക് ധരിക്കണം. ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കാവുന്ന മാസ്‌കുകളാണ് വിപണിയിൽ ഉള്ളത്. ആറു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഒരു മാസ്കും ഉപയോഗിക്കരുത്. ധരിക്കുന്നതും അഴിക്കുന്നതും സ്ട്രാപ്പിൽ (വള്ളി) പിടിച്ചു മാത്രം.



ആശുപത്രി ഐസലേഷൻ വാർഡുകളിൽ കഴിയുന്നവർ എൻ-95 മാസ്കുകൾ മെഡിക്കൽ മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്ന മഞ്ഞ ബാഗിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുക. തുമ്മലും ചുമയും ഉള്ളവർ ഉപയോഗിച്ച മാസ്ക് ആശുപത്രി ഇൻസിനറേറ്ററിൽ കത്തിക്കാനായി അടപ്പുള്ള പാത്രത്തിൽ ശേഖരിക്കണം. ആശുപത്രിയിൽ ഇതിനു സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണം. രോഗലക്ഷണമില്ലാത്തവർ ഉപയോഗിച്ച മാസ്ക് മുൻകരുതലോടെ ഖര മാലിന്യത്തോടൊപ്പം സംസ്കരിക്കാം. ഒരു കാരണവശാലും പൊതു ഇടങ്ങളിലോ ജലാശയങ്ങളിലോ വീട്ടുമുറ്റത്തോ മാസ്ക് ഉപേക്ഷിക്കരുത്. രോഗം ഇല്ലാത്തവർ മുൻകരുതലിനായി മാസ്കിനു പകരം വൃത്തിയുള്ള തൂവാല ഉപയോഗിക്കുന്നതാണു നല്ലതെന്നും ഡോ. സൈറു ഫിലിപ്പ് പറയുന്നു.



English Summary: COVID-19, Coronavirus; When and how to use masks