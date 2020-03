കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി; എന്താണ് ഈ മഹാമാരി, തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ

ലോകമൊട്ടാകെ നാലായിരത്തിലധികം പേരുടെ ജീവന്‍ കവര്‍ന്ന കോവിഡ്-19 രോഗബാധയെ ഒടുവില്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച വിവരം നെഞ്ചിടിപ്പോടെയാണ് ലോകം വായിച്ചത്. എന്താണ് മഹാമാരി? എങ്ങനെയാണ് ഒരു രോഗത്തെ മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തീരുമാനിക്കുന്നത് ? പകര്‍ച്ചവ്യാധിയുമായി ഇതിന് എന്താണു വ്യത്യാസം? എപ്പോഴാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം സാധാരണഗതിയില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്? മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ ഒരു രോഗത്തെ നേരിടുന്നതില്‍ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ? ഇത്തരത്തില്‍ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഉയര്‍ത്തുന്നത്.

എന്താണ് മഹാമാരി ?



രോഗത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റവും മഹാമാരി പ്രഖ്യാപനവും തമ്മില്‍ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. മറിച്ച് അതിന്റെ ആഗോള വ്യാപനവുമായിട്ടാണ് ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച്, ജനങ്ങള്‍ ഇനിയും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൈവരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ രോഗം പ്രതീക്ഷകള്‍ക്കും അപ്പുറം ലോകമാകെ പരക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത്. പകര്‍ച്ചവ്യാധി ഇതില്‍നിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു രാജ്യത്തോ സമൂഹത്തിലോ ഒരു പ്രത്യേക രോഗം പിടിപെടുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം പെട്ടെന്ന് വർധിക്കുന്നതിനെ പകര്‍ച്ചവ്യാധിയെന്നു വിളിക്കാം.



തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ



ഒരു സഞ്ചാരിക്ക് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തു വച്ച് രോഗം വരികയും അയാള്‍ സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്കു മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ അയാളില്‍നിന്ന് മറ്റൊരാള്‍ക്ക് രോഗം വരികയും (ഇന്‍ഡെക്‌സ് കേസ്) ചെയ്താല്‍ മാത്രം ഒരു രോഗത്തെ മഹാമാരിയായി കരുതില്ല. ഒരാളില്‍നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എന്ന മട്ടില്‍ ഒരു സമൂഹത്തില്‍ മുഴുവന്‍ പടര്‍ന്നു പിടിക്കുന്ന രണ്ടാം വേവ് ഇന്‍ഫെക്‌ഷന്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു രോഗം മഹാമാരിയാകുന്നതിന്. മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ എല്ലാ ഗവണ്‍മെന്റുകളും ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളും അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം.



പ്രഖ്യാപനത്തിലെ അവസാന വാക്ക് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടേത്



ഇത്ര മരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകണം, ഇത്ര രാജ്യത്ത് പടര്‍ന്നിരിക്കണം എന്നുള്ള നിബന്ധനകളൊന്നുമില്ല മഹാമാരി പ്രഖ്യാപനത്തില്‍. ഇക്കാര്യത്തില്‍ അവസാന തീരുമാനം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടേതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് 2003 ല്‍ സാര്‍സ് ബാധയുണ്ടായപ്പോള്‍ 26 രാജ്യങ്ങള്‍ ബാധിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അതിനെ മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നില്ല. അതിന്റെ വ്യാപനം പെട്ടെന്നു ചെറുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു. ചൈന, ഹോങ്കോങ്, തയ്‌വാന്‍, സിംഗപ്പൂര്‍, കാനഡ എന്നിങ്ങനെ കുറേ രാജ്യങ്ങളെയാണ് സാര്‍സ് കാര്യമായി ബാധിച്ചത്.



ഒരു രോഗത്തെ മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോള്‍ ആഗോള തലത്തില്‍ ഒരു ഭീതി പടര്‍ത്തുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധി തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു. 2009ല്‍ എച്ച് 1 എന്‍ 1 മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അനാവശ്യമായ ഭീതിയുണ്ടാക്കിയെന്നും നിരവധി ഗവണ്‍മെന്റുകള്‍ ആവശ്യമുള്ളതിലും അധികം പണം ആന്റിവൈറല്‍ മരുന്നുകള്‍ക്കായി ചെലവാക്കിയെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട്.



സമീപനത്തില്‍ മാറ്റമുണ്ടാകുമോ



ഒരു രോഗത്തെ മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ അതിനോടുള്ള സമീപനത്തില്‍ മാറ്റമുണ്ടാകുമോ? ഇല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം. മഹാമാരിയായതു കൊണ്ട് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട രീതിയില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താന്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എന്നാല്‍ മഹാമാരി പ്രഖ്യാപനം, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ രോഗത്തെ നേരിടാന്‍ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അടിവരയിടുന്നതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ടെ‍ഡ്രോസ് അദാനം ഗെബ്രിയൂസിസ് പറയുന്നു.



