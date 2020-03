കോവിഡ്– 19; പൊതുജനങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 10 കാര്യങ്ങൾ

കോവിഡ്– 19 പകരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 10 കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം.

1. വ്യക്തിശുചിത്വം പ്രധാനമാണ്. ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂക്കും വായും മൂടുക. ടിഷ്യു പേപ്പർ, കർച്ചീഫുകൾ എന്നിവ സുരക്ഷിതമായി നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യുക.



2. കൈകൾ സോപ്പുപയോഗിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ കഴുകുക.

3. മുഖത്ത് അനാവശ്യമായി സ്പർശിക്കാതിരിക്കുക.

4. മാസ്കുകളും ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറും സുലഭമല്ലാത്തതിനെച്ചൊല്ലി അമിതമായ ആശങ്ക വേണ്ട.

5. രോഗീസന്ദർശനം, പൊതുപരിപാടികൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക.

6. അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക.

7. രോഗബാധിത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നെത്തിയവർ ആരോഗ്യവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നറിയുന്ന പക്ഷം പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

8. മുതിർന്ന പൗരൻമാർ കരുതൽ നിർദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുവെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തുക. അവരെ കൂടുതൽ കരുതുക.

9. അനാവശ്യമായ ആശുപത്രി സന്ദർശനം ഒഴിവാക്കുക.

10. വ്യാജസന്ദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുക. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക.

