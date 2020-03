അമ്മയിൽനിന്ന് നവജാതശിശുക്കളിലേക്ക് കൊറോണ വൈറസ് പകരില്ലെന്ന് പഠനം. ചൈനയിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിലാണ് സിസേറിയനിലൂടെ ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്കു രോഗം പകരില്ല എന്നു കണ്ടത്. വുഹാനിൽ, കൊറോണ ബാധിച്ച അമ്മമാർക്ക് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ജനിച്ച 12 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൊവിഡ്19 ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ല.

സാധാരണ പ്രസവത്തിൽ വൈറസ് പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ടാകാം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനം ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ സിസേറിയൻ രോഗ സാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്നു ഗവേഷകർ പറയുന്നു. സാധാരണ പ്രസവത്തിലൂടെ ജനിച്ച ഒരു കുഞ്ഞിനെയും പഠനവിധേയമാക്കി. ഈ കുഞ്ഞിനും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടില്ല.



ലണ്ടനിൽ കോവിഡ് 19 രോഗത്തോടെ ജനിച്ച കുഞ്ഞാണ് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രോഗി. ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമല്ല. പ്രസവത്തിനു മുൻപും ശേഷവും രോഗം കുഞ്ഞിലേക്കു പകരുന്നത് തടയാൻ സിസേറിയൻ ആണ് സുരക്ഷിതമെന്ന് ഹുവാഷോങ് സർവകലാശാലയിലെ ഡോ. യലൻ ലിയു പറയുന്നു.



രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പഠനങ്ങളിലാണ് 13 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രോഗബാധ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ആദ്യ പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട നാലു കുഞ്ഞുങ്ങളും അവരുടെ അമ്മമാരും പൂർണ ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഫ്രണ്ടിയേഴ്സ് ഇൻ പീഡിയാട്രിക്സ് എന്ന ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം പറയുന്നു.



രണ്ടാമത്തെ പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒൻപതു കുഞ്ഞുങ്ങളും ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ജനിച്ചവരാണ്. ഇവരുടെ അമ്മമാർക്ക് ഗർഭകാലത്ത് കോവിഡ് 19 ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കുട്ടികളെ അത് ബാധിച്ചില്ല.



ഇതുവരെ 100 രാജ്യങ്ങളിലായി പടർന്നു പിടിച്ച കോവിഡ് 19 ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം പേരെ ബാധിക്കുകയും ആറായിരത്തോളം പേരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു.



