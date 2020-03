കോവിഡ്: അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രോഗനിർണയം നടത്താം: പുതിയ പരിശോധന വികസിപ്പിച്ച് ഓക്സ്ഫഡ് ഗവേഷകർ

കോവിഡ്– 19 നു കാരണമാകുന്ന നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വളരെപ്പെട്ടെന്നു തിരിച്ചറിയാനാകുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഓക്സ്ഫഡ് ഗവേഷകർ വികസിപ്പിച്ചു. അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട്, അതായത് നിലവിലുള്ള മാർഗത്തിന്റെ മൂന്നിരട്ടി വേഗത്തിൽ ഫലം അറിയാം.

150 രാജ്യങ്ങളിലായി 209,500 പേരെ ഇതിനോടകം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് 8784 ജീവനുകൾ അപഹരിച്ചു. വാക്സിനുകളും ആന്റി വൈറലുകളും ഉൾപ്പെട്ട ചികിത്സാമാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായി ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് ഓക്സ്ഫഡ് എൻജിനീയറിങ് സയൻസ് ‍ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഓക്സ്ഫഡ് സുഷൗ സെന്റർ ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസർച്ചും (OSCAR) സംയുക്തമായി രോഗനിർണയത്തിനുള്ള പരിശോധനകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഗവേഷണം നടത്തിയത്.



SARS-CoV-2 (COVID- 19), RNA, RNA ഫ്രാഗ്മെന്റുകളെ പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിയാന്‍ പുതിയ പരിശോധനയ്ക്കു കഴിയും. കൃത്യതയാർന്ന ഫലം ലഭിക്കാൻ ഈ െടസ്റ്റിലൂടെ കഴിയുമെന്ന് ഗവേഷകനായ പ്രഫ. വെയ് ഹുവാങ് പറയുന്നു. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽതന്നെ രോഗനിർണയം നടത്താനാകും എന്നതിനാൽ രോഗവ്യാപനം തടയാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും കമ്യൂണിറ്റി ഹെല്‍ത്ത് കെയർ സെന്ററുകളിലും പോലും ഉപയോഗിക്കാനാകുന്നത്ര ലളിതമാണ് ഈ പരിശോധനയെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു.



പഠനത്തിനായി ചൈനയിലെ ഷെൻഷെൻ ലുവോ ഹൗ പീപ്പിൾസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ 16 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചു ഇതിൽ എട്ട് നെഗറ്റീവ് ഫലങ്ങള്‍ ലഭിച്ചു. ഇവ സാധാരണ RT-PCR മാർഗം ഉപയോഗിച്ചും പരിശോധിച്ചു. ഫലം ശരിയെന്നു കണ്ടു. റാപ്പിഡ് ഡിറ്റെക്‌ഷൻ കിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച ഫലങ്ങളെല്ലാം വിജയമായിരുന്നു.



ക്ലിനിക്കുകളിലും എയര്‍പോർട്ടുകളിലും വീടുകളിൽ പോലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഗവേഷകർ.



CoV- 19 നെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രയോജനകരമായ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചതിൽ അഭിമാനമുണ്ട് എന്ന് OSCAR ഡയറക്ടറായ പ്രഫ. ഷാൻഫെങ് ക്യൂയി പറഞ്ഞു.



