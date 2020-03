മണിക്കൂറുകളല്ല, കൊറോണ വൈറസ് ഈ പ്രതലങ്ങളിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്നത് ദിവസങ്ങളോളം

കോവിഡ് 19 പരത്തുന്ന വൈറസ് വായുവിലും മറ്റു പ്രതലങ്ങളിലും മണിക്കൂറുകൾ മുതൽ ദിവസങ്ങൾ വരെ നിൽക്കുമെന്ന് പഠനം. വായുവിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ കണികകളിൽ (aerosols) വൈറസ് മൂന്നു മുതൽ നാലു വരെ മണിക്കൂറും കാർഡ് ബോർഡിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്ലാസ്റ്റിക്കിലും സ്റ്റെയ്ൻലെസ് സ്റ്റീലിലും രണ്ടു മുതൽ മൂന്നു വരെ ദിവസവും തങ്ങിനിൽക്കും. കോവിഡ് 19 അണുബാധയ്ക്കു കാരണമാകുന്ന SARS-Cov-2 ന്റെ സ്ഥിരതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ, വൈറസ് ബാധിച്ച വസ്തുക്കൾ സ്പർശിക്കുന്നതിലൂടെയും ആളുകൾക്ക് രോഗ ബാധ ഉണ്ടാകാം എന്ന് പറയുന്നു.

SARS-Cov-1, SARS-Cov-2 ഇവയെ താരതമ്യം ചെയ്ത പഠനത്തിൽ രണ്ടു വൈറസുകളും ഏതാണ്ട് ഒരു പോലെയാണെന്നു കണ്ടു. എന്നാൽ ദൗർഭാഗ്യകരമെന്നു പറയട്ടെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് കോവിഡ് 19 ഇങ്ങനെ പടർന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ആവുന്നില്ല. രോഗം ബാധിച്ച ഒരാളുടെ ചുമയിലൂടെയും സ്പർശനത്തിലൂടെയും വീട്ടിലെയും ആശുപത്രിയിലെയും വസ്തുക്കളിൽ വൈറസ് സാന്നിധ്യമുണ്ടാകുന്നു. പ്രതലങ്ങളിൽ എത്ര സമയം ഈ വൈറസ് ആക്ടീവ് ആണ് എന്നാണ് പഠനം പരിശോധിച്ചത്.



SARS-Cov-2 വൈറസ് യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും പ്രകടമാക്കാതെയാണ് പകരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സമ്പർക്കം കുറച്ചും ഐസലേഷൻ വഴിയും മാത്രമേ രോഗവ്യാപനം തടയാൻ സാധിക്കൂ. യുസിഎൽഎയിലെയും പ്രിൻസ്ടൻ സർവകലാശാലയിലെയും നാഷനൽ‌ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്തിലെയും സിഡിസിയിലെയും ഗവേഷകർ നടത്തിയ ഈ പഠനം ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേണൽ ഓഫ് മെഡിസിനിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.



English Summary: The novel coronavirus could survive on surfaces for days