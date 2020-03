കോവിഡിൽനിന്നു സുഖം പ്രാപിക്കുന്ന 37കാരി പറയുന്നു; വേണ്ടത് പരിഭ്രാന്തിയല്ല, പകരം...

വൈറസിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് എലിസബത്ത് ഷ്നെയ്ഡർ എന്ന 37 കാരി നൽകുന്ന സന്ദേശം പരിഭ്രാന്തരാകരുത് എന്നാണ്. കോവിഡ് 19 ൽനിന്നു സുഖം പ്രാപിക്കുകയാണ് ഈ അമേരിക്കൻ‌ യുവതി. ഒരു പാർട്ടിയിൽ വച്ച് ഫെബ്രുവരി 22 നാണ് ഇവർക്കു വൈറസ് ബാധയുണ്ടായതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 25 ന് ഓഫിസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സുഖമില്ലാതായി. ക്ഷീണം, ശരീര വേദന, തലവേദന, പനിയുള്ള പോലെ തോന്നൽ ഒക്കെ വന്നു. മയക്കത്തിൽ നിന്നുണർന്നപ്പോൾ 101 ഡിഗ്രി പനിയുണ്ടായിരുന്നു. രാത്രിയോടെ അത് 103 ഡിഗ്രി ആയി. ചുമ, ശ്വാസം എടുക്കാൻ പ്രയാസം, ശ്വസനപ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ സാധാരണ പനിയായിരിക്കും ഇതെന്ന് ഷ്നെയ്ഡർ കരുതി.

എന്നാൽ അതേദിവസം പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്ത പലർക്കും ഇതേപോലെ അസുഖം വന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഗൗരവം മനസിലായി. ഷ്നെയ്ഡർ ഒരു ഓൺലൈൻ കൊറോണ വൈറസ് ടെസ്റ്റിന് വിധേയയായി. എന്നാൽ ‍ഡോക്ടർമാർ കോവിഡ് 19 നുള്ള പരിശോധന നടത്തിയില്ല. അവർക്ക് പക്ഷിപ്പനി (Bird Flu) ആണെന്ന നിഗമനത്തിൽ അതിനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് നടത്തിയത്. അതിന്റെ ഫലം നെഗറ്റീവും ആയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഷ്നെയ്ഡർ മൂക്കിലെയും മേൽത്തൊണ്ടയിലെയും സ്രവങ്ങൾ എടുക്കുന്ന നേസൽ സ്വാബ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി. അങ്ങനെ കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവ് ആണെന്നു കണ്ടു. അവർ സ്വയം വീട്ടിൽ ക്വാറന്റീനിലാവുകയും ആവശ്യമുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്തു.



ദയവായി പരിഭ്രാന്തരാകരുത് എന്നാണ് എല്ലാവരോടും ഷ്നെയ്ഡർക്ക് പറയാനുള്ളത്. ‘നിങ്ങൾ ആരോഗ്യമുള്ളയാളും ചെറുപ്പവും ആണെങ്കിൽ, രോഗം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കാനാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ.. നിങ്ങൾക്ക് സുഖമാകും. ഞാൻ അതിനുള്ള ജീവിക്കുന്ന തെളിവാണ്.’ – ഷ്നെയ്ഡർ പറയുന്നു. ഷ്നെയ്ഡർ ചെറുപ്പക്കാരിയും ആരോഗ്യവതിയും ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേഗം രോഗത്തിൽനിന്നു മുക്തി നേടാനായി. എന്നാൽ പ്രായമായവരിലും പ്രമേഹം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം, ഹൃദ്രോഗം ഇവയുള്ളവരിലും കോവിഡ് 19 അപകടകരമാകാം. നിങ്ങൾക്ക് സുഖം തോന്നുന്നില്ല എങ്കിൽ ഡോക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടുക. പരിശോധന നടത്തുക. കൈകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. അതോടൊപ്പം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക. കോവിഡ് 19 പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ പ്രായമായവരെ സുരക്ഷിതരാക്കുക.



English Summary: COVID-19 recovery: US woman narrates what she learnt while being sick