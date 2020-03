നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം കോവിഡിനോട് പൊരുതുന്നതെങ്ങനെ; ഈ പഠനം വഴിത്തിരിവാകും

മനുഷ്യന്റെ രോഗ പ്രതിരോധ സംവിധാനം കോവിഡ്-19 നോട് പൊരുതുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിന്റെ അഥവാ രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണത്തിന്റെ മാപ്പിങ് നടത്തിയത് മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന വഴിത്തിരിവാകും.



കോവിഡ് 19 ന്റെ ലക്ഷണങ്ങളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട രോഗിയുടെ രക്തസാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചു. ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ പ്രതികരണം ഇതാദ്യമായാണു വിദഗ്ധർക്കു തയാറാക്കാനായത് എന്നു നേച്ചർ മെഡിസിനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പഠനം പറയുന്നു.



ഇതു തയാറാക്കാനായതു മൂലം പ്രധാനമായും രണ്ടു ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്നാമതായി കോവിഡ്-19 നു ഒരു മരുന്നു വികസിപ്പിക്കാൻ വൈറോളജിസ്റ്റുകളെ ഇതു സഹായിക്കും. കാരണം വാക്സിനേഷന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ വൈറസിനോടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രതികരണത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക

(റെപ്ലിക്കേറ്റ്) എന്നതാണ്.



കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച രോഗി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതിനിടെ ഇവരുടെ രക്തത്തിൽ വ്യത്യസ്ത രോഗപ്രതിരോധ കോശ സമൂഹങ്ങളെ പഠന സംഘം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇൻഫ്ലുവൻസ ബാധിച്ച രോഗികളുടേതിനു സമാനമായിരുന്നു ഇതെന്നു ഗവേഷക കാതറിൻ കേഡസിയർസ്‌ക പറഞ്ഞു.



വർഷം തോറും ആയിരക്കണക്കിനു പേരുടെ മരണത്തിനു കാരണമാകുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസയ്ക്കെതിരെ ഫലപ്രദമായ വാക്സിനുകൾ നിലവിലുണ്ട്.



രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന കാര്യം സ്ക്രീനിങ് ആണ്. ഭാവിയിൽ രോഗങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയാണു കൂടുതൽ അപകട സാധ്യത എന്നു പ്രവചിക്കാൻ ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കും.



ഏതൊക്കെ രോഗിക്കാണു ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളത്, ആർക്കൊക്കെയാണു മരണ സാധ്യതയുള്ളത് ഇതൊക്കെ വളരെ കൃത്യതയോടെ പ്രവചിക്കാൻ ഈ രോഗ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ സൂചനകൾക്കാകും.



കോവിഡ് -19 ബാധിച്ചുള്ള മരണങ്ങളിൽ അധികവും പ്രായമായവരുടേതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദ്രോഗം, പ്രമേഹം മുതലായ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ്. നേരെ മറിച്ചു കുട്ടികളിൽ വളരെ കുറച്ചു മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുമേ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾക്ക് പ്രായം ഏറുന്തോറും രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം സാവധാനത്തിലാകുന്നത് എന്നറിയാൻ കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് കെഡസിയുസ്ക പറഞ്ഞു.



പകർച്ചവ്യാധി വിദഗ്ധനും ഡോഹർട്ടി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടറുമായ ഷാരോൺ ലെവിൻ, ഈ പഠന ഫലം ഭാവിയിൽ വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു.



വൈറസിന് എതിരെ വളരെ ശക്തമായ ഒരു രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണം (ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ്) ശരീരം ഉണ്ടാകുന്നതായും ഇതു ലക്ഷണങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതായും ഗവേഷകർ പറയുന്നു.



ഇനി ആന്റിബോഡികളെ കണ്ടെടുക്കാനും അവയെ വേണ്ടത്ര അളവിൽ വളർത്താനും നമുക്കു സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് പഠനം പറയുന്നു.



മെൽബൺ സർവകലാശാലയിലെ പീറ്റർ ഡോഹെർട്ടി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇൻഫെക്‌ഷൻ ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഗവേഷകരാണ് കോവിഡ്-19 നോട് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം പൊരുതുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈ പഠനം നടത്തിയത്.



English Summary: Doctors Have Now Mapped How Our Immune System Fights COVID-19