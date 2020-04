നിങ്ങളുടെ ചുമ വൈറസ് ബാധയുടെ ലക്ഷണമാണോ; തിരിച്ചറിയാൻ വഴിയുണ്ട്

ചെറിയ പനിയും ജലദോഷവും പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് കോവിഡ് ആരംഭിക്കുന്നത്. സാധാരണ ജലദോഷമാണോ അതോ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയാണോ എന്നു തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ലക്ഷണമാണ് വരണ്ട ചുമ.

വരണ്ട ചുമ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം



ശരീരത്തിൽനിന്നു കഫം, പുക, പൊടി, അലർജനുകൾ ഇവയെയെല്ലാം പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമാണ് ചുമ. കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവായ 60 ശതമാനം പേരിലും മുന്നിട്ടു നിന്ന ലക്ഷണമായിരുന്നു ഇത്. ചുമ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾക്ക് പരിഭ്രമമാണ്. എന്നാൽ വരണ്ട ചുമയും സാധാരണ കഫ ചുമയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്.



നവി മുംബൈ അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റലിലെ പൾമനോളജിസ്റ്റ് ഡോ. ജയലക്ഷ്മി അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നു:



വരണ്ട ചുമ കഫത്തെ പുറന്തള്ളുന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഇക്കിളിയാക്കും പോലുള്ള ഒരു തോന്നൽ ചുമയിലേക്കു നയിക്കും. ഇതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കഫച്ചുമ (wet cough) ശ്വസന വ്യവസ്ഥയിൽ മൂക്ക്, തൊണ്ട ഇവയിൽ നിന്നു കഫത്തെ പുറന്തള്ളും. തൊണ്ടയിൽ എന്തോ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന തോന്നൽ ആകും കഫച്ചുമയ്ക്ക്. ശരീരം കഫത്തെ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യും. ചിലരിൽ മൂക്കൊലിപ്പ്, ക്ഷീണം ഇവയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു.

‘കഫത്തോടൊപ്പമോ രക്തം കലർന്നതോ ആകാം വെറ്റ് കഫ് അഥവാ കഫചുമ. എന്നാൽ അൽപം പോലും കഫം ഉണ്ടാക്കാത്തതാണ് ഡ്രൈ കഫ് അഥവാ വരണ്ട ചുമ’ – ആസ്റ്റർ പ്രൈം ഹോസ്പിറ്റലിലെ പൾമനറി ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലെ ഡോ. രവീന്ദ്ര നല്ലഗൊണ്ട പറയുന്നു.



ശ്വാസനാളിയിൽ അസ്വസ്ഥതയോ ഇൻഫ്ളമേഷനോ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വരണ്ട ചുമ ഉണ്ടാകുന്നത്. ബാക്ടീരിയ മൂലമോ വൈറസ് മൂലമോ ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധ, ശാരീരികമായി കൂടുതൽ സ്‌ട്രെയ്ൻ ഉണ്ടാകുക, പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ ഇവ മൂലം തൊണ്ടയ്ക്കും ശ്വാസകോശത്തിനും വീക്കം ഉണ്ടാകാം. ശബ്‌ദവും വേദനയുടെ കാഠിന്യവുമെല്ലാം ഈ രണ്ടു ചുമയ്ക്കും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും.



ചുമയും ജലദോഷവുമൊക്കെ മാറിയാലും ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കൂടി നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് വരണ്ട ചുമ. കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും പലപ്പോഴും ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെയും വരും.



വരണ്ട ചുമ (dry cough) കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷണമായി കരുതാം. എങ്കിലും അലർജികൾ, സൈനസൈറ്റിസ്, ആസ്മ, ടോൺസിലൈറ്റിസ്, പുകയും പൊടിയും ഏൽക്കുക ഇവ മൂലവും വരണ്ട ചുമ ഉണ്ടാകാം.



പരിഭ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?



കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, നിങ്ങൾക്കു വരണ്ട ചുമ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു ലക്ഷണങ്ങളായ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കടുത്ത പനി, രുചിയും ഗന്ധവും നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ, ശ്വാസതടസം, ഉദരപ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക.



മരുന്നു കഴിക്കുക, ആവി പിടിക്കുക തുടങ്ങിയവ ചെയ്താൽ വരണ്ട ചുമയ്ക്ക്‌ ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഉപ്പുവെള്ളം കവിൾകൊള്ളുക. (gargle), ഇഞ്ചി നീരിൽ തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കുക തുടങ്ങിയ മാർഗങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. തുടർച്ചയായി ചുമ വന്നാൽ, ഉറങ്ങുമ്പോൾ തലയണ ഉയർത്തി വച്ച് കിടക്കാം. ഇത് അസ്വസ്ഥത കുറയ്ക്കും.

