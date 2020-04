കോവിഡ്: രോഗപ്രതിരോധശേഷിയെ ദുർബലമാക്കുന്ന ഈ ശീലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കൂ

കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ദിവസവും വർധിക്കുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ശക്തമായിരിക്കണം. എന്നാൽ ചില ശീലങ്ങൾ അതിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ ദുർബലമാക്കുന്ന ചില ശീലങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയാം.

സ്ട്രെസ്



രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ നേരിട്ടു ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണിത്. പ്രൊസീഡിങ്സ് ഓഫ് നാഷനൽ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ, കടുത്ത സമ്മർദം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വൈറസ് ബാധിക്കാനും ജലദോഷം ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങൾ വരാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തി.

സമ്മർദത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ശരീരം കോർട്ടിസോൾ, അഡ്രിനാലിൻ എന്നീ ഹോർമോണുകൾ സ്രവിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ശ്വേതരക്താണുക്കളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നു. ഇതുമൂലം ശരീരത്തിന് വൈറസിനെയും ബാക്ടീരിയയെയും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറയുന്നു



ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കളോജിക്കൽ സയൻസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിൽ, ശുഭാപ്‌തിവിശ്വാസമുള്ള മനസ്സും അനുകമ്പയും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും എന്നു കണ്ടു. ധ്യാനിക്കുക, നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിനായി ദിവസവും അല്പസമയം കണ്ടെത്തുക എന്നീ മാർഗങ്ങളിലൂടെ സ്വയം സ്നേഹിക്കാം



പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് ആണോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടം?



ഉപ്പും മധുരവുമെല്ലാം കൂടിയതും സംസ്കരിച്ച അന്നജവും അടങ്ങിയതുമായ ഭക്ഷണം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ ദുർബലമാക്കും. പ്രോസസ് ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉദരത്തിലെ നല്ല ബാക്ടീരിയയെ ആക്രമിക്കും. വല്ലപ്പോഴും കുറച്ചു സോഡയോ മറ്റോ കുടിച്ചാൽ അത്ര പ്രശ്നമില്ല. പതിവാകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം.



2020 മാർച്ചിൽ സയൻസ് ട്രാൻസ്‌ലേഷനൽ മെഡിസിനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനമനുസരിച്ച്, ഉപ്പ്‌ കൂടിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ന്യൂറോഫില്ലുകളുടെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലാക്കും. ശരീരത്തിലെ ബാക്ടീരിയകളെ കൊല്ലാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടും.



വൈറ്റമിൻ ഡിയും സോല്യൂബിൾ ഫൈബറും അണുബാധയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ടി സെല്ലുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി എന്നിവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കമുണ്ടോ?



ദിവസം 6 മണിക്കൂർ മുതൽ 8 മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അത് രോഗപ്രതിരോധശക്തിയെ ബാധിക്കും. ഒരാൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ശരീരം അണുബാധകളെയും ഇൻഫ്ളമേഷനെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നു. പ്രോട്ടീനായ സൈറ്റോകൈനുകളെ പുറത്തുവിടുന്നു. ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ശരീരം ആവശ്യത്തിന് സൈറ്റോക്ലൈനുകളെ ഉൽപാദിപ്പിക്കില്ല. ഇത് ബാക്ടീരിയയോടും വൈറസിനോടും പൊരുതാനുള്ള രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ കഴിവ് ഇല്ലാതാക്കുന്നു.



കിടന്നാലുടൻ ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിലും 8 മുതൽ 10 വരെ മണിക്കൂർ കിടക്കയിൽതന്നെ കിടക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇലക്ട്രോണിക് ഉത്പന്നങ്ങളൊന്നും കിടക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇത് ശരീരത്തിന്റെ ജൈവഘടികാരത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തും. ഉറക്കത്തിനു സഹായിക്കുന്ന മെലാടോണിൻ ഹോർമോണിന്റെ ഉൽപാദനവും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതുമൂലം ഉറങ്ങാൻ പ്രയാസം .അനുഭവപ്പെടും.



മദ്യപാനം



പതിവായി മദ്യപിക്കുന്നത് പ്രതിരോധശക്തി ഇല്ലാതാക്കും. ഇത് കുടലിലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ഉദരത്തിലെ നല്ല ബാക്ടീരിയകളുടെയും ചീത്ത ബാക്ടീരിയകളുടെയും സന്തുലനം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും. മദ്യം നല്ല ബാക്ടീരിയയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനാൽ ചീത്ത ബാക്ടീരിയ രക്തത്തിൽ കലരുകയും അത് കരൾ വീക്കത്തിലേക്കു നയിക്കുകയും ചെയ്യും.



മിതമായ മദ്യപാനം ഏറെക്കുറെ സുരക്ഷിതമാണെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. ദിവസം രണ്ട് ഡ്രിങ്കിലധികം പാടില്ലെന്ന് യുഎസ് ഡിപ്പാർട്മെൻറ് ഓഫ് ഹെൽത് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ സർവീസസ് പറയുന്നു. മദ്യപിക്കുന്നത് ഒരുകാരണവശാലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാവില്ല.



പുക വലിക്കാറുണ്ടോ?



ശ്വാസനാളങ്ങളിലെ ശ്ലേഷ്മസ്തരത്തെ പുകയില ബാധിക്കും. പുകവലി മൂലം ശരീരം കൂടുതൽ മ്യുക്കസ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും. ഇത് വായു അറകളെ നേർത്തതാക്കുകയും ശ്വാസകോശത്തിന് വിഷാംശങ്ങളെ പുറന്തള്ളാൻ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പുകയില പുറന്തള്ളുന്ന രാസവസ്തുകളെ നീക്കംചെയ്യാൻ ശരീരത്തിന് ഇരട്ടി അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് അണുബാധകളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറയ്ക്കുന്നു. മാത്രമല്ല പുകവലി രക്തത്തിലെ ആന്റിഓക്സിഡന്റിന്റെ അളവും കുറയ്ക്കുന്നു. പുകവലിക്കാതിരിക്കുക എന്നതു മാത്രമാണ് പരിഹാരം.



പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യാറുണ്ടോ?



പതിവായി ചെയ്യുന്ന വ്യായാമം മുടക്കുകയാണെങ്കിൽ തുമ്മലും ജലദോഷവും എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഫ്രണ്ടിയേഴ്‌സ് ഇൻ ഇമ്മ്യൂണോളജിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം പറയുന്നത് പതിവായി വർക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വർധിപ്പിക്കുമെന്നാണ്. വ്യായാമം ആന്റിബോഡികളുടെയും ശേതരക്താണുക്കളുടെയും എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുകയും ഇത് അണുബാധകളെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യും.



നടത്തവും ജിമ്മിൽപോക്കുമെല്ലാം സ്ട്രെസ്‌ ഹോർമോണുകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കും. ശരീരത്തിൽ കോർട്ടിസോളും അഡ്രിനാലിനും പുറന്തള്ളുന്നതു സാവധാനത്തിലാക്കാൻ വ്യായാമം സഹായിക്കും. ഇത് ബാക്ടീരിയയും വൈറസും പരത്തുന്ന രോഗങ്ങളിൽനിന്ന് സംരക്ഷണമേകും. ഒരാൾ ആഴ്ചയിൽ കുറഞ്ഞത് നൂറ്റമ്പത് മിനിറ്റ് എയ്റോബിക് വ്യായാമവും 75 മിനിറ്റ് കഠിന വ്യായാമവും ചെയ്യണം എന്നതാണ് സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ പറയുന്നത്.

