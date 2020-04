കോവിഡ്; കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ താമസം കാറിലേക്കു മാറ്റി ഡോക്ടർ

കോവിഡ് രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയാൽ 14 ദിവസം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുകയാണ് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെല്ലാം. എന്നാൽ ഭോപ്പാലിൽ ഒരു ഡോക്ടർ താമസം കാറിലാക്കി. തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായാണ് ഈ മാർഗം സ്വീകരിച്ചതെന്നാണ് ഭോപ്പാൽ ജെപി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോ. സച്ചിൻ നായക് പറയുന്നത്.

കോവിഡ് രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നില്ല. പകരം കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് കാർ വീടാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഭാര്യയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും അണുബാധ പിടിപെടാനുള്ള സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനുള്ള മുൻകരുതലാണ് ഈ നടപടി.

ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിറങ്ങി ആശുപത്രിക്കു സമീപം പാർക്ക് ചെയ്ത കാറിലേക്ക് എത്തും. ദിവസവും വേണ്ട സാധനങ്ങളും ബുക്കുകളുമെല്ലാം കാറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഒഴിവു സമയം പുസ്തകം വായിച്ചും വിഡിയോ കോളിലൂടെ കുടുംബവുമായി സംസാരിച്ചും ചെലവഴിക്കും. ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയായി ഡോക്ടർ ഇതു തുടർന്നുപോകുകയാണ്.

‘ഭോപ്പാലിൽ ആദ്യം കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഭയം തോന്നിയില്ല. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്. അതിനാലാണ് വീട്ടിൽ പോകാതെ കാറിൽതന്നെ താമസിക്കാമെന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്’ – ഡോ. സച്ചിൻ പറയുന്നു'.

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ച സച്ചിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. ‘കൊറോണയ്‌ക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള യോദ്ധാക്കളെ ഞാനും മുഴുവൻ മധ്യപ്രദേശും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഈ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മഹായുദ്ധത്തെ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. സച്ചിൻ ജി നിങ്ങളുടെ ഈ സ്പിരിറ്റിനെ ഞാൻ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു’ – ചൗഹാൻ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

