കതകിൽ തട്ടി വിളിച്ച് മക്കൾ, അകത്തിരുന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ച് അമ്മ; ഒരു നഴ്സിന്റെ കോവിഡ് നൊമ്പരങ്ങൾ

ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും കരതുതലെടുക്കേണ്ട സമയമാണ്. ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്ക് 14 ദിവസം നിർബന്ധിത ഐസൊലേഷനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അയർലൻഡിലെ ലെറ്റർകെന്നി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ നഴ്സായ ബെറ്റ്സി എബ്രഹാം കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് തിരികെ വീട്ടിലെത്തുന്നതും അതിനു ശേഷമുള്ള ഐസൊലേഷനുമെല്ലാം വിഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് ലിജോ കുര്യൻ ജോയ്. ഭൂരിഭാഗം ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെയും വീട്ടിലെ അവസ്ഥയുടെ ഏതാണ്ട് ഒരു നേർസാക്ഷ്യം തന്നെയാകും ഈ വിഡിയോ.

കുടുംബത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി വീടിനുള്ളിൽ ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ‍ അടച്ചിരിക്കുക, അമ്മ മുറിക്ക് അകത്തുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കി ഒന്നും കാണാനും ഉമ്മ വയ്ക്കാനും കൊഞ്ചിക്കാനുമൊക്കെയായി കതകിൽ തട്ടി വിളിക്കുന്ന മക്കൾ, അകത്തിരുന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന അമ്മ... ഇതെല്ലാമാണ് ബെറ്റ്സിയുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നത്. കോവിഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരിക്കുന്നവർക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനുമായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിഡിയോ കാണാം.



