കൂടെയുള്ള ആളിന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാല്‍ നമ്മള്‍ ചെയ്യേണ്ടത്?

ലോകമെമ്പാടും കോവിഡ് ഭീതി പരത്തി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചെറിയ പനിയും ചുമയും ഉണ്ടായാല്‍തന്നെ ആളുകള്‍ ഇന്ന് ഭയപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാള്‍ കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നതു കൂടെ ഉള്ളവര്‍ക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായാല്‍ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ?

ചെറിയ പനി, വരണ്ട ചുമ , തലവേദന എന്നിവയാണ് സാധാരണ കോവിഡിന്റെ പ്രാരംഭലക്ഷണങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ കടുത്ത പനിയും ശ്വാസതടസ്സവും മറ്റും ഉള്ള രോഗികള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്



ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരാള്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചാല്‍ കൂടെ കഴിഞ്ഞവര്‍ സെല്‍ഫ് ഐസോലെഷനില്‍ പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഒപ്പം ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുമായി വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുകയും വേണം. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലെ മെഡിക്കല്‍ എമര്‍ജൻസി ഒഴിച്ചാല്‍ വീടിനു പുറത്തേക്ക് പോകാന്‍ പാടില്ല. വീട്ടിലെ മുതിര്‍ന്ന അംഗത്തിനാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ എങ്കില്‍ ഉടനടി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കണം.



രോഗം ഉണ്ടെന്നു സംശയം തോന്നിയാല്‍ ഒരിക്കലും തനിയെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്താന്‍ പാടില്ല. പകരം ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരെ വിവരം ധരിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.



14 ദിവസമാണ് രോഗബാധിതരെ ഐസോലെഷനില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇനി വീട്ടിലാണ് ഐസൊലെഷനില്‍ കഴിയുന്നതെങ്കില്‍ വീട്ടിലെ മറ്റുള്ളവരില്‍ നിന്നു പരമാവധി അകലം പാലിക്കണം. രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്ന ആളും രോഗിയും നിര്‍ബന്ധമായി മാസ്ക് ധരിക്കണം. രോഗിക്ക് നല്‍കുന്ന പാത്രങ്ങളും മറ്റും മറ്റുള്ളവര്‍ ഉപയോഗിക്കരുത്.



English Summary: What should you do if you or your loved one develop symptoms of coronavirus