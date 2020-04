കോവിഡിനു ശേഷം ആരോഗ്യമേഖല അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾ; ഈ രോഗങ്ങളുള്ളവർ സൂക്ഷിക്കുക

ലോക്ഡൗൺ മൂന്നാഴ്ചത്തെ കൂടി നീട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സർഗാത്മകവും കാര്യക്ഷമവുമായി വിനിയോഗിച്ചിരുന്ന ഇരുപതോളം ദിവസങ്ങളാണ് പിന്നെയും എടുത്തു മാറ്റപ്പെടുന്നത്. ഇത് പലരീതിയിൽ ഓരോ വ്യക്തിയെയും മൊത്തത്തിൽ സമൂഹത്തെയും ബാധിക്കും.

3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞു. അതിനിടയിൽ പലരും ആദ്യമായി സ്വന്തം വീടിന്റെ അടുക്കള കണ്ടുകാണും, എന്തിന് പാചകം പോലും പഠിച്ചുകാണും. കഥാകൃത്തുക്കളൊക്കെ ധാരാളം കഥകളും ചിലപ്പോൾ നോവലുകൾ വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. കവികൾ കവിതകളും ചിത്രകാരന്മാർ പെയിന്റിങ്ങുകളും കൊണ്ട് അവരുടെ മുറികൾ നിറച്ചു കാണും. അതൊക്കെ ലോക്ഡൗൺ കഴിയുമ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടും.



സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളിലുള്ളവർ ആളൊഴിഞ്ഞ ബാറിലെ മദ്യക്കുപ്പികളുടെ ഏകാന്തത സ്വയം അനുഭവിക്കുകയാവും. ചിലപ്പോൾ അതുതന്നെ ശീലമാക്കിക്കാണും.



എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും ശരീരഭാരം കൂടിക്കാണും. പ്രമേഹരോഗികളുടെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയും പ്രഷർ രോഗികളുടെ പ്രഷറും മേലോട്ട് പോയിക്കാണും. മേലനങ്ങാതെയുള്ള ജീവിതം പുതിയ പ്രമേഹികളെയും രക്തസമ്മർദക്കാരെയും കൊഴുപ്പുകാരെയും ഹൃദ്രോഗികളെയും സൃഷ്ടിച്ചു കാണും.



നമ്മൾ ലോക്ഡൗൺ കാരണമുണ്ടാവാൻ പോകുന്ന സാമ്പത്തികത്തകർച്ചയെ പറ്റി മാത്രം വാചാലരാവുമ്പോൾ, അവനവനെ പറ്റി മറന്നു പോകുന്നു. സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തേക്കാൾ വലുതല്ല മറ്റൊന്നുമെന്ന് നമുക്ക് പണ്ടേ ചിന്തയില്ലല്ലോ. മേൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം തന്നെ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോന്നവയാണ്.



കാലൊടിഞ്ഞ പട്ടിയുടെ വാലിനു തീപിടിച്ച പോലെയാവും സാമ്പത്തികമായി തളർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യവും കൂടി നശിച്ചാൽ.



∙ നമ്മൾ കോവിഡാനന്തര നാളുകളിൽ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളികളിലൊന്നാണ് ജീവിത ശൈലീ രോഗങ്ങളുടെ വർധനവും നിയന്ത്രണമില്ലായ്മയും. അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ആരോഗ്യത്തെ മാത്രമല്ല, ആകെ തളർന്നിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യമേഖലയെ തന്നെ തളർത്തും.



∙ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രികളിൽ തിരക്കില്ലാത്തത് രോഗങ്ങളില്ലാത്തതു കൊണ്ടല്ല, പകരം അവരെല്ലാം ആശുപത്രി സന്ദർശനം നീട്ടി വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. പ്രമേഹത്തിനും ഹൈപ്പർടെൻഷനും കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നതിനുമൊന്നും പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങൾ വേണമെന്നില്ലല്ലോ.



ദീർഘനാൾ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മരുന്നു കഴിക്കാതിരിക്കുകയും കൃത്യമായി ഫോളോ അപ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയരാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കും.

അങ്ങനെയുള്ളവർ ടെലിമെഡിസിൻ സേവനങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

വീട്ടിൽ ബിപി അപ്പാരറ്റസ്, ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ ഒക്കെ ഉള്ളവർ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. കൂടുതലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടുക.

ഭക്ഷണത്തിലെ നിയന്ത്രണം, വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന വ്യായാമങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്യണം.

ഇതുവരെയും പ്രമേഹമോ സമ്മർദമോ ഇല്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ലോക്ഡൗൺ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ഓർക്കുക, Prevention is better than cure :)

∙ മറ്റൊന്ന് കാൻസറുകളാണ്. നിലവിൽ കാൻസർ കണ്ടെത്തിയവർ അതിന്റെ ചികിത്സ തുടരുന്നുണ്ടാവണം.



പക്ഷേ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയാൽ പൂർണമായും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന കാൻസറുകൾ ലോക്ഡൗൺ കാരണം ചിലപ്പോൾ കണ്ടെത്താൻ വൈകുകയും പിന്നെ ചികിത്സിക്കാൻ പ്രയാസമാവുകയും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് മാറിലെ മുഴകൾ, മലത്തിലൂടെയുള്ള രക്തം പോക്ക്, മലം കറുത്തു പോകൽ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ കണ്ടെത്തിയാൽ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പോണം. ലോക്ഡൗൺ തീരാൻ കാത്തിരിക്കണ്ട.

∙ അസാധാരണവും അപ്രതീക്ഷിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏതൊരു മനുഷ്യനും മാനസികമായി തളരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴുള്ള ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഏത് രീതിയിൽ ആയിരിക്കും മനുഷ്യന്റെ മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാനാവില്ല. മാനസികാരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പോംവഴികൾ ഇപ്പോഴേ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യവിഭവശേഷിയുടെ കാര്യക്ഷമതയെയും കാര്യമായി ബാധിക്കുകയും ആത്മഹത്യകളും വിഷാദരോഗങ്ങളും കൂടാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെയധികമാണ്.



∙ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അടുത്തുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ കോവിഡിന്റെ വ്യാപനത്തെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കുമെന്നത് കണ്ടറിയേണ്ടതാണ്. വേനൽക്കാലത്തെ ഉഷ്ണം രോഗവ്യാപനത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല.



എന്നാൽ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ വരാൻപോകുന്ന ഇടവപ്പാതി ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെ കീഴ്മേൽ മറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് കോവിഡിന്റെ രോഗവ്യാപനത്തെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും, നിലവിൽ തളർന്ന ആരോഗ്യമേഖലയെ ഡെങ്കിപ്പനിയും ചിക്കൻ ഗുനിയയും എലിപ്പനിയും പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ തളർത്താൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ ആവശ്യം വേണ്ട കൊതുകുനിവാരണ പരിപാടികളും പരിസര ശുചീകരണ മാർഗങ്ങളും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം.

ഓർക്കണം, സമൂഹത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന് ജീവിതശൈലിരോഗങ്ങൾ വരുന്നത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. ദുർബലരാക്കും നമ്മെ അത്. കൊറോണയെ നമ്മൾ ഈസിയായി റ്റാറ്റാ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞുവിടും. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം ആകുന്നത്. അങ്ങനെയുണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ.



