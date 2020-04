കോവിഡ്; ഇനിയുള്ള 14- 21 ദിവസം ജാഗ്രത തുടരണം, കാരണം?

കോവിഡ് 19 ന്റെ രണ്ടാം വരവിനെയും കേരളം ഫലപ്രദമായി നേരിട്ടിരിക്കുന്നു. കേരള സർക്കാരും ആരോഗ്യ വകുപ്പും സമൂഹവും ഒറ്റക്കെട്ടായി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലം കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പുതിയ രോഗികൾ കുറയുന്നു. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ പകുതിയിലേറെയും രോഗമുക്തരായി. ഇന്ത്യയിലെ നൂറിലേറെ കോവിഡ് ബാധിതരുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, രോഗമുക്തി നിരക്കിൽ കേരളമാണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ. കേരളത്തിൽ മരണനിരക്ക് കുറവാണ്. 80 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള റാന്നി സ്വദേശികളായ വയോധിക ദമ്പതികളെ മികച്ച ചികിത്സയും പരിചരണവും നൽകി ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. രോഗം ബാധിച്ച എല്ലാ വിദേശ പൗരൻമാരും സുഖം പ്രാപിച്ചു മടങ്ങി. കൂടുതൽ പേരിലേക്കു രോഗം പടരാതെ തടയാൻ നമുക്കു കഴിഞ്ഞു. കോവിഡിനെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രതിരോധിച്ച രാജ്യത്തെ 24 ജില്ലകളിൽ കോട്ടയവും വയനാടും സ്ഥാനം പിടിച്ചു. എല്ലാം ആശ്വാസകരമായ വാർത്തകൾതന്നെ.

നമ്മുടെ വിജയത്തിനു പിന്നിൽ അനേകമാളുകളുടെ പരിശ്രമങ്ങളുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി, ആരോഗ്യമന്ത്രി, ഡോക്ടർമാർ, മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, പൊലീസ്– ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ തുടങ്ങി പലരും. നമ്മുടെ വിജയം ഫലപ്രദമാക്കിയത് കുറ്റമറ്റ കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിങ് കൊണ്ടാണ്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ എല്ലാവരേയും കണ്ടെത്താൻ ഇത് നമ്മളെ സഹായിച്ചു.



ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്



നമ്മൾ സെമിഫൈനൽ ജയിച്ചതേ ഉള്ളു. ഫൈനൽ ബാക്കിയാണ്. വിശ്രമിക്കുവാനുള്ള സമയം ആയില്ല. വൈറസിന്റെ മൂന്നാം വരവിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിനുള്ള തയാറെടുപ്പ് നടത്തേണ്ട സമയമാണിത്. ഇതേവരെ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അതേവേഗത്തിൽതന്നെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകണം. ഒപ്പം ഫൈനലിൽ ജയിക്കാനാവശ്യമായ തയാറെടുപ്പുകളും കാര്യക്ഷമമാക്കണം. കാരണം കേരളത്തിൽ മാത്രം രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെയും കേരളവുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലേയും സ്ഥിതി നമുക്കും തലവേദനയാണ്. കേരളത്തിൽതന്നെ എവിടെയെങ്കിലും വൈറസ് ബാധയുടെ ഒരു കണ്ണിയെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം വീണ്ടും കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ രോഗവ്യാപനം ഇനിയും ഉണ്ടായാൽ അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യസംവിധാനത്തെ തകിടംമറിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള 14-21 ദിവസം ജാഗ്രത തുടരുകയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കുകകയും ചെയ്യണം.



ജാഗ്രതയിൽ യാതൊരു ഇളവും പാടില്ല



1. പ്രവാസികളുടെ മടക്കം സാധ്യമായാൽ കൂടുതൽ വൈറസ് ബാധിതർ നാട്ടിലെത്തും, അവരുടെ പരിശോധന, ക്വാറന്റീൻ, താമസം എന്നിവയ്ക്കും സൗകര്യം ഒരുക്കണം.



2. വയോധികരുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം. കേരളത്തിൽ 13 ശതമാനം വയോധികരാണ്. അവരിൽ രോഗാണുബാധ ഉണ്ടാവാതെ സംരക്ഷിക്കണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റീൻ ഏർപ്പെടുത്തണം.

3. ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പടെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെയും ചികിത്സാകാര്യങ്ങളുടെയും കുറവ് പരിഹരിക്കണം. വെന്റിലേറ്റർ, ഐസിയു, പിപിഇ കിറ്റുകൾ, മെഡിക്കൽ മാസ്ക് എന്നിവ ആവശ്യത്തിന് സജ്ജമാക്കണം.

4. ടെസ്റ്റുകൾ കൂടുതലായി നടത്തണം. രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത രേഗികളെ കണ്ടെത്താൻ വ്യാപക പരിശോധന ആവശ്യമാണ്. കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയാൽ കൂടുതൽ രോഗികളെ കണ്ടെത്താനും സമൂഹവ്യാപനം തടയാനും കഴിയും.

English Summary: COVID-19, The next 14-21 days should be vigilant