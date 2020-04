ഇന്ത്യയിൽ ലോക്ഡൗൺ 26 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും പുതിയ രോഗികൾ; പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ?

ലോകത്ത് ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 24 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ. ഇതിനകം രോഗമുക്തി നേടിയവർ 6.16 ലക്ഷത്തിലധികം. മരിച്ചവർ 1.65 ലക്ഷം കവിഞ്ഞു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകളുള്ളതും ആളുകൾ മരണപ്പെടുന്നതും അമേരിക്കയിൽ.

മാസങ്ങൾ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ആദ്യമായി കൊറോണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട വുഹാനെ ചൈന 'ലോ റിസ്ക്ക്' ഏരിയ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു.



കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇക്വഡോറിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ പ്രധാന നഗരമായ ഗയാക്വിലിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കുന്നുകൂടി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള സാഹചര്യമാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രം അവിടെ മരിച്ചു വീണത് 6700 ഓളം പേരാണ്. പക്ഷേ,കൃത്യമായ ടെസ്റ്റിങ് നടക്കാത്തതുമൂലം കണക്ക് പ്രകാരം കോവിഡ് കാരണം മരണപ്പെട്ടവർ 456 മാത്രമാണ്.



ഇന്ത്യയിൽ ലോക്ഡൗൺ 26 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഏറ്റവുമധികം പുതിയ രോഗികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ദിവസമായിരുന്നു ഇന്നലെ.1600 ഓളം. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മാത്രം 550-ലധികം പുതിയ രോഗികൾ. ഗുജറാത്തിലത് 360-ലധികമാണ്. ഡൽഹി, രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തർപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നൂറിലധികം പുതിയ രോഗികളെ ഇന്നലെ കണ്ടെത്തി.



ഇന്ത്യയിൽ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 17,300 ഓളം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പതിനേഴാം സ്ഥാനത്ത്. ഇതുവരെ 550 ലധികം മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. 2800 ഓളം പേർ രോഗമുക്തി നേടുകയും ചെയ്തു.



മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 4,200 ആയി. ഡൽഹിയിൽ 2000 കടന്നു. ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ, തമിഴ്നാട്, മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആയിരത്തിലധികം രോഗികളുണ്ട്.



കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ പുതുതായി രണ്ടു രോഗികൾ മാത്രം. ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 401 ആയി. ഇതുവരെ രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണം 270 ആണ്.



ലോക്ഡൗൺ 26 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന സംശയം പലർക്കും ഉണ്ടാവും. അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകാൻ പ്രയാസമാണ്. അതിന് പ്രധാനമായും രണ്ടു കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം.



ഒന്ന്, ലോക്ഡൗൺ കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക അകലവും വ്യക്തിശുചിത്വവും പലയിടങ്ങളിലും കാര്യക്ഷമമാകുന്നില്ല. രണ്ട്, കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ കൂടുതൽ രോഗികൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ആവാം. രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നതിനേക്കാൾ വളരെയധികം ടെസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ദിവസവും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രം 37,000-ലധികം ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തതായി ICMR പറയുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ ആകെ 3,84,000 ലധികം ടെസ്റ്റുകൾ. ചിലപ്പോൾ ഈ രണ്ടു കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. രണ്ടാമത്തേതാണ് കാരണമെങ്കിൽ എങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ചകളിൽ പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത



കേരളത്തിൽ ഇന്നു മുതൽ പലയിടങ്ങളിലും ഉപാധികളോടെയുള്ള ഇളവുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയാണ്. ബാർബർ ഷോപ്പുകളും കുട്ടികളുടെ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകളും നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നുണ്ട്.



നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ വിജയിച്ച ജനതയല്ല. കാരണം നമുക്കു മാത്രമായിട്ട് ഒരു വിജയം ഉണ്ടാവുകയില്ല. നമ്മൾ നല്ല ഒരു മാതൃക കാണിച്ച ജനതയാണ്. ആ മാതൃക ഇനിയും തുടർന്ന് കാണിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം കൂടി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട്.



ലോക്ഡൗൺ ഇളവുകളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയും ജാഗ്രതയോടെയും തന്നെ നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടതാണ്. പലർക്കും പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പുറത്തു പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടാവും. ഇവിടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പുറത്തുപോകുമ്പോൾ സാധിക്കുമെങ്കിൽ മാസ്ക് ധരിക്കുക, പുറത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നവർ കൈകൾ സോപ്പിട്ട് കഴുകിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ വീട്ടുപകരണങ്ങളിലൊക്കെ തൊടാനോ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാനോ പാടുള്ളൂ. വീട്ടിൽ പ്രായമായവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.



കൊറോണയുടെ വരവ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച നിരവധി പാഠങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ പലതും നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ തുടരേണ്ടതുമാണ്. അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു റിഹേഴ്സൽ കൂടിയാണ് ഈ ഇളവ് കാലം.



എഴുതിയത് - ഡോ. നവജീവൻ, ഡോ. ലദീദ റയ്യ



English Summary: COVID- 19, New patients in India after 26 days lock down, reasons