ലോക്ഡൗൺ ഭാഗികമായി പിൻവലിച്ചാലും ഈ 12 കാര്യങ്ങളിൽ ഇനി ഇളവില്ല

പൊതുസ്ഥലത്ത് മാസ്ക് ഉപയോഗം ശീലമാക്കുക

കൂട്ടം കൂടരുത്. അധികം ആളായാൽ പൊലീസ് ഇടപെടും



ഒരു മീറ്റർ അകലം നിർബന്ധമായും പാലിക്കുക



ഷേയ്ക്ഹാൻഡ് പാടില്ല. പകരം കൈകൂപ്പാം



അധികൃതരുടെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക



രോഗലക്ഷണം ഉള്ളവർ വീട്ടിൽത്തന്നെ കഴിയുക.



ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും തൂവാല ഉപയോഗിക്കുക

പൊതുസ്ഥലത്ത് ശുചിത്വം പാലിക്കണം

മുട്ടിയുരുമ്മി നിൽക്കേണ്ട. മറ്റുള്ളവരെ സ്പർശിക്കരുത്

കണ്ണ്, വായ, മൂക്ക് എന്നിവ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തൊടാതിരിക്കുക



കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോപ്പോ സാനിറ്റൈസറോഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക



വയോജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.



English Summary: If the lockdown is partially withdrawn, these 12 things are no longer relaxed