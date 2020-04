കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു; കൈവിട്ടുപോകാമെന്നു ജപ്പാൻ

കോവിഡ് രോഗികളുടെ വര്‍ധന മൂലം തങ്ങളുടെ മെഡിക്കല്‍ സംവിധാനംതന്നെ തകരാറില്‍ ആയേക്കുമെന്ന് ജപ്പാന്‍. ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ രോഗികളുടെ എണ്ണം ജപ്പാനില്‍ കുറവായിരുന്നു. സ്ഥിതിഗതികള്‍ തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും ജപ്പാന്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് കാര്യങ്ങള്‍ കൈവിട്ടു പോകുകയായിരുന്നു.

ജപ്പാനില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 10,000 കടന്നു. 200 ഓളം രോഗികളാണ് ഇതിനോടകം മരിച്ചത്. ടോക്കിയോയിലാണ് ഇതുവരെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.



രോഗികളുടെ ക്രമാതീതമായ വര്‍ധന മൂലം തങ്ങളുടെ മെഡിക്കല്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ തന്നെ തകരാറിലായെന്നു ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു. മറ്റു രോഗങ്ങള്‍ക്ക് ചികിത്സ തേടുന്ന രോഗികള്‍ക്കു പോലും ചികിത്സ നല്‍കാനാകുന്നില്ല. ആദ്യം രോഗം ഭേദമാകുന്ന ലക്ഷണം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രോഗം രൂക്ഷമാകുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണെന്നാണ് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറയുന്നത്.



മാര്‍ച്ച് 1ന് ആകെ 243 പേര്‍ക്കു മാത്രമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ വൈകിയ ജപ്പാനില്‍ മരണം 4 ലക്ഷം വരെയാകാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം നല്‍കുന്നത്. ആകെ 90,000 പേരെ മാത്രമാണ് പരിശോധിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവില്‍ ഒരു ദിവസം 12,000 പരിശോധന ഫല നിര്‍ണയം നടത്താനുള്ള സംവിധാനം മാത്രമാണുള്ളത്. 87 ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജപ്പാന്‍ കോവിഡ് ബാധ കൈകാര്യം ചെയ്തത് തെറ്റായ രീതിയിലാണെന്ന ആരോപണവുമുണ്ട്. ഏപ്രിൽ 6നാണ് ജപ്പാനില്‍ സ്റ്റേറ്റ് എമര്‍ജന്‍സി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതേസമയം ലോകമെമ്പാടുമായി വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് കാരണം ഇൗ വർഷം ജൂലൈയിൽ ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോയിൽ നടക്കേണ്ട ഒളിംപിക്സ് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു. ജപ്പാനിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾതന്നെ ഒളിംപിക്സിന്റെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കകൾ ഉയർന്നിരുന്നു.

