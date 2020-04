കേരളത്തിലെ ആദ്യ കോവിഡ് രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിച്ച നഴ്സ് സന്ധ്യ പറയുന്നു...

കോവി‍ഡ് രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള ഡ്യൂട്ടി കിട്ടിയെന്ന് വീട്ടിൽ അറിയിച്ചപ്പോൾത്തന്നെ പോകരുതെന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ചില ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഭർത്താവും കുട്ടികളും പരിപൂർണ പിന്തുണയുമായി ഒപ്പം നിന്നു. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിലെ ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത, കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു, പൂർണ മനസ്സോടെ.–സന്ധ്യ ജലേഷ് പറഞ്ഞു. മുൻപ് മറ്റൊരു നഴ്സ് ആയിരുന്നു ഡ്യൂട്ടിയിൽ കയറിയതെങ്കിലും അവർ മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മയായിരുന്നതിനാൽ മാറ്റിയപ്പോഴാണ് സന്ധ്യ ഡ്യൂട്ടിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്.

നിപ്പ തന്ന ധൈര്യം



നിപ്പയുടെ സമയത്ത് ഒരുക്കിയ ട്രയാജിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് അവർ ഏതു കാഷ്വൽറ്റിയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന നിർദേശം നൽകുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച സംവിധാനമാണ് ട്രയാജ്. ഇവിടെയാണ് രോഗികൾ ആദ്യം എത്തുന്നത്. ഇത് ജീവിതത്തിലെ വേറിട്ട അനുഭവമായിരുന്നു. അന്ന് ലഭിച്ച ധൈര്യം ഇപ്പോഴും ഒപ്പമുണ്ട്.

ജാഗ്രതയുടെ ദിനങ്ങൾ



അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് എല്ലാവരും രോഗികളെ പരിചരിച്ചിരുന്നത്. ഐസലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ പുറത്തുള്ള ആന്റി ഡിസിൻഫെക്റ്റീവ് ലോഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകണം. പിന്നീട് മാസ്ക് ധരിക്കും. ശേഷം ഡോണിങ് റൂമിൽ കയറി വസ്ത്രം മാറി അത് പ്രത്യേക കവറിലാക്കി വാഷ് റൂമിൽ സൂക്ഷിക്കും. ജീവനക്കാർക്കുള്ള പ്രത്യേക വസ്ത്രം ധരിച്ച് വീണ്ടും കൈകൾ അണുവിമുക്തമാക്കും. ഇതിനു മുകളിൽ പിപിഇ കിറ്റ് ധരിക്കും.

രോഗിയുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വീണ്ടും ഡോണിങ് റൂമിൽ പോയി കിറ്റ് അഴിച്ചുമാറ്റി വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇടും. കൈകൾ കഴുകി വീണ്ടും അടുത്ത കിറ്റ് ധരിക്കും. ഓരോ മണിക്കൂറിലും മാസ്ക് മാറ്റും. ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ചതിനു ശേഷമാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്.

ധരിച്ച വസ്ത്രം മാറ്റി വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇടും. ഇത് ബ്ലീച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി അണുവിമുക്തമാക്കി വെയിലത്ത് ഉണക്കിയാണ് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ പുറകുവശത്തെ കുളിമുറിയിൽ പോയി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചതിനുശേഷമാണ് വീടിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഭർത്താവും മക്കളും വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുളിമുറിയിൽ എത്തിക്കും.

പോരാട്ടം, ഒന്നിച്ച്



അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെ ഒരേ മനസ്സായിട്ടാണ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിച്ചത്. രാപകൽ ഉറക്കമില്ലാതെ ആശുപത്രി അധികൃതരും നഴ്സുമാരും അവരുടെ കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ സദാ ആത്മാർഥതയോടെ വ്യാപരിച്ചു. ഇൻഫെക്‌ഷൻ കൺട്രോൾ ചുമതലയുള്ള ഹെഡ് നഴ്സുമാരായ സിജി ജോസ്, ഷീല കൃഷ്ണൻ, ഷൈനി ആന്റണി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചത്. ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ ജാഗ്രതയും കരുതലും പിന്തുണയും എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസമായിരുന്നു.

കൂടെയുണ്ട് , കരുതലായ്



ചൈനയിൽ നിന്നു വന്ന മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിനിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വളരെ ധൈര്യത്തോടെ ആ കുട്ടി മുന്നോട്ടു പോയി. ആശുപത്രി അധികൃതരുമായും നഴ്സുമാരുമായും നന്നായി സഹകരിച്ചു. ഭയത്തിന്റേതല്ല, ജാഗ്രതയുടേതാണ് ഈ സമയമെന്ന് ആ കുട്ടി ഞങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.



ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ കയറാറുള്ളൂ. വാർഡിനു പുറത്ത് കോളിങ്ങ് ബെൽ ഉണ്ട്. ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി വാതിൽ തുറക്കും.

ഫോണും വൈഫൈയും നൽകിയിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ അമ്മ അടുത്ത വാർഡിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ ഒരുതരത്തിലുമുള്ള ഭയവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആശുപത്രി അധിക‍ൃതർ തന്നെ ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവുമൊക്കെ ഒരുക്കിയിരുന്നു. രോഗിക്ക് ഒരുതരത്തിലുമുള്ള മാനസിക ബൂദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.

കുടുംബം തന്ന പിന്തുണ

ഭർത്താവ് എം.പി.ജലേഷും മക്കളായ ലക്ഷ്മിയും അമർനാഥുമാണ് വലിയ പിൻതുണയായി ഒപ്പം നിന്നത്. കളമശേരിയിലാണ് വീട്. ദിവസവും ബസ്സിലും ട്രെയിനിലുമായി 4 മണിക്കൂറോളം യാത്ര ചെയ്താണ് ജോലിക്കു പോകുന്നത്. ഈ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ തന്ന പിന്തുണയാണ് എന്റെ കർത്തവ്യം പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നിർവഹിക്കാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത്.

‘എന്നായാലും നമ്മൾ മരിക്കും. സമൂഹത്തിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. എന്റെ കുട്ടികൾക്കാണ് രോഗം വരുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാം മറന്ന് ഞാൻ അവരെ പരിചരിക്കില്ലേ..അതുപോലെയാണ് എല്ലാവരെയും കാണുന്നത്.’ സന്ധ്യ പറയുന്നു.

