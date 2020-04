12 ദിവസത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ, 15–ാം ദിവസം ജോലിയിലേക്ക്; കോവിഡ് അനുഭവവുമായി യുകെയിലെ മലയാളി നഴ്സ്

കോവിഡ് സംഹാരതാണ്ഡവമാടിയ ഇടങ്ങളിലൊന്നാണ് യുകെ. അവിടുത്തെ ശോചനീയാവസ്ഥ വാർത്തകളിലൂടെയും ചിത്രങ്ങഴിലൂടെയും സമൂഹമാധ്യമ പോസ്റ്റുകളിലൂടെയുമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞതാണ്. കോവിഡ് ആണോയെന്നു സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത, എന്നാൽ 12 ദിവസവും പനിയും ചുമയും ഉൾപ്പടെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ട യുകെയിലുള്ള മലയാളി നഴ്സ് തന്റെ അനുഭവം പരയുന്നു. സോന സജയ് ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ് വായിക്കാം.



'എന്റെ കൊറോണകുറിപ്പ്..



ഞാൻ യുകെ യിലെ ഒരു റജിസ്റ്റേഡ് നഴ്സ് ആണ്. എനിക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നറിയില്ല. ബട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് രോഗിയോട് exposure ആയതിനു ശേഷം എനിക്ക് ഉണ്ടായ പ്രോബ്ലെംസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഇതേ പോലെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സഹായം ആകുമെന്ന തോന്നലിൽ ആണ് ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ ഐസൊലേഷൻ 14 ദിവസം ആയിരുന്നു.



രണ്ടു ദിവസം ഓഫ്‌ കഴിഞ്ഞു ഒരു ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയത്. എന്റെ വാർഡിൽ കോവിഡ് രോഗികൾ ഇല്ലായിരുന്നു. ഹാൻഡോവർ എടുത്തപ്പോൾ എന്റെ മലയാളി സുഹൃത് പറഞ്ഞു ഒരു രോഗിക്ക് പനി ഉണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന്. എനിക്ക് കിട്ടിയത് ആ രോഗിയുടെതന്നെ വാർഡ് ആയിരുന്നു. രാത്രിയിൽ ആ രോഗിക്ക് പനിച്ചില്ല, പക്ഷേ നല്ല ചുമ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ഒന്നു രണ്ടു തവണ ഛർദിച്ചപ്പോൾ anti emetics കൊടുക്കുകയും ഡ്രസ് മറ്റേണ്ടിയും വന്നു. രോഗി ഞങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് ആണ് ചുമയ്ക്കുന്നത്. ഏപ്രണും ഗ്ലൗസും യൂസ് ചെയ്ത്താണ് കെയർ കൊടുത്തത്. ശേഷം സോപ്പ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഹാൻഡ്‌വാഷ് ചെയ്തു.



വെള്ളിയാഴ്ച ആണ് രോഗി കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നു റിസൽട്ട് വന്നത്.



ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിക്കു ശേഷം എനിക് ശനിയാഴ്ചയാണ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചതു കൊണ്ടു പോയില്ല.



എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ :



രോഗിയോട് direct exposure ആയതിനു ശേഷം 3–ാമത്തെ ദിവസമാണ് എനിക്കും എന്റെ സുഹൃത്തിനും ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയത്.



1st day : തലവേദന (എന്റെ കൂടിപ്പിറപ്പായ മൈഗ്രേൻ ആണെന്ന് കരുതി) ജലദോഷം.



2nd day :തൊണ്ട വേദന, ജലദോഷം, ഇടയ്ക്കിടെ വരണ്ട ചുമ, ശരീരവേദന, 2 തോളെല്ലിന്റെ താഴെയും വേദന, മണവും രുചിയും നഷ്ട്ടപ്പെട്ടു, പനി



3rd day: Calf muscles, Thigh muscles ൽ രാത്രി വേദന. ആഹാരം ഇറക്കുമ്പോൾ വേദന, പനി



4th day : തുടർച്ചയായി തലവേദന, കണ്ണുകളിൽ ഭാരം. ‍െനഞ്ചിൽ ഒരു ഭാരം പോലെ, ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു എക്‌സ്ട്രാ സൗണ്ട് കേൾക്കാം, പനി



5th day : നല്ല ആശ്വാസം തോന്നിയ ദിവസം. എല്ലാം മാറി എന്നു വിശ്വസിച്ചു



6th day: പനി വീണ്ടും വന്നു. തല പൊളിക്കുന്ന വേദന, ചുമയും ജലദോഷവും



7th day: : തലകറക്കം , തലവേദന, നെഞ്ചിന്റെ വലതുവശത്ത് വേദന, ഒരു ശ്വാസം മുഴുവൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ചുമക്കുമ്പോൾ നല്ല വേദന



ഐസോലാഷൻ 7 ദിവസം കൂടി നീട്ടി എടുത്തു.



8 thday : മലർന്നു കിടന്നാൽ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ചുമ വരും, കമിഴ്ന്നു കിടന്നാൽ കുറച്ച് ആശ്വാസം കിട്ടും. രാത്രി പനിച്ചു വിയർത്ത് എഴുന്നേൽക്കും.



9th day: ശരീരവേദന കുറഞ്ഞ പോലെ തോന്നി. തലവേദന മാറി.



10th day : ശ്വാസം മുട്ടൽ കുറഞ്ഞു. ഡീപ് ബ്രീതിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. വിശപ്പ് ആയി. മണവും രുചിയും തിരിച്ചു കിട്ടി.



11th day : ശബ്ദം അടഞ്ഞതും ജലദോഷവും മാറി.12 th day : LIFE..!!

My home remedies



∙ വിറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയ ഫുഡ്‌സ്: നാരങ്ങ, ഓറഞ്ച്, ബ്രക്കോളി, സ്പ്രൗട്ട്സ്, കാപ്സിക്കം പിന്നെ ചെറുപയറും കഞ്ഞിയും , കറികളിൽ ഇഞ്ചി കൂടുതൽ ചേർത്തു. സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ കുരുമുളകും മഞ്ഞളും കൂടുതൽ ചേർത്തു. Do not skip ഫുഡ്.



∙ Plenty ഓഫ് ലിക്വിഡ് : ദിവസവും നാലു ലീറ്റർ ( ഹോട് വാട്ടർ ഞാൻ ചത്താലും കുടിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നോർമൽ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ നാരങ്ങാ പിഴിഞ്ഞു കുടിച്ചു.)

∙ Adequate rest : അതായത് കിടന്ന കിടപ്പ് തന്നെ.

∙ പാരസെറ്റമോൾ (SOS): ഞാൻ ടോട്ടൽ ഒരു 25 ഗ്രാമിന് അടുത്ത് പാരസെറ്റമോൾ 14 ദിവസം കൊണ്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ Deep breathing exercise: ചെയ്യാൻ ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ പാട്ടു പാടി പരീക്ഷിക്കുക

∙ Confidence and prayer: നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിനും പ്രാർഥനക്കും വലിയ പങ്കുണ്ട്. സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക.

ഒരു കോറോണയും നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല..

വീട്ടിലുള്ളവരെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. ഒരു വേള മമ്മിക്ക് എന്തോ സംശയം തോന്നി എങ്കിലും വഴി മാറ്റിവിട്ടു.



സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ഈ സാമ്രാജ്യത്തിൽ :

∙ ഫ്രീ ട്രീട്മെന്റ് ആൻഡ് പെയ്ഡ് സിക്ക് ലീവ് കിട്ടും ( നല്ലൊരു കാര്യം)

∙ ജീവനെക്കാളും ജീവിതത്തെക്കാളും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ആണ് വലുത്. ബെന്യാമിന്റെ 'ആടുജീവിതം 'ത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ..''നാം അനുഭവിക്കാത്ത ജീവിതങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്കു വെറും കെട്ടുകഥകൾ മാത്രമാണ്‌..''

സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒരു കൊറോണ മരണം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഓരോരുത്തർക്കും ലോക്ഡൗൺ എന്നത് ഇവിടെ വെക്കേഷന്റെ വേറൊരു പേരാണ്.

ഒരു രാജ്യത്തെ നിയമം അനുസരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ഓരോ പൗരനും ഐക്യദാർഢ്യം കാണിക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് കയ്യടികൾ കൊണ്ടല്ല..



ഭയമല്ല ജാഗ്രത മാത്രം മതി

മാസ്‌ക് മുഖ്യം ബിഗിലെ

അതിമോഹം ആണ് മോനെ കൊറോണ അതിമോഹം. 14 ദിവസം കൊണ്ട് എന്നെ തീർക്കാമെന്ന നിന്റെ അതിമോഹം. നിനക്കു എന്റെ കാലിലെ രണ്ടോ മൂന്നോ നഖം വെട്ടിത്തരാം..കൊണ്ട് പോയി ചന്ദനമുട്ടിയിൽ വച്ചു ആശ തീർക്ക്...



My sincere thanks and gratitude to @Shinu Koshy @Balaji Rajendran @Aan Rachel Jobin @Nisha Joseph for helping me during ma isolation.. @Deepa Cruz and Dr. @Bobby Hariharadas for support.. and all my friends n colleagues



15 th day: Your Nurse Sona reporting back to duty'



English Summary: UK Malayali nurse shares covid experience