ഓക്സ്ഫഡ് സർവകലാശാല വികസിപ്പിച്ച കൊറോണ വൈറസ് വാക്‌സിൻ, യു കെ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങുെമന്ന് ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി മാറ്റ് ഹാൻകോക് അറിയിച്ചു. പരീക്ഷണം വിജയിക്കുക ആണെകിൽ ഈ ശരത് കാലത്തോടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോസ് വാക്‌സിൻ ലഭ്യമാകും. ഒന്നേമുക്കാൽ ലക്ഷം പേരുടെ ജീവൻ ഇതിനോടകം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഈ മഹാമാരിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇത് ഉപകരിച്ചേക്കും.

കൊറോണ വാക്‌സിൻ ഗവേഷണത്തിന് ഓക്സ്ഫഡ് ഗവേഷക സംഘത്തിന് 20 ദശലക്ഷം ഡോളർ ആണ് യു കെ ഗവണ്മെന്റ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ലണ്ടനിലെ ഇമ്പിരിയൽ കോളജിന് 22.5 ദശലക്ഷം ഡോളറും.



സാധാരണ ഒരു വാക്‌സിൻ വികസിപ്പിക്കാൻ 18മാസം എടുക്കുമ്പോൾ പ്രൊ. സാറാ ഗിൽബെർട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ള ഓക്സ്ഫഡ് ഗവേഷക സംഘം കരുതുന്നത് ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറോടെ വൻതോതിൽ വാക്‌സിന്റെ ഉത്പാദനം ആരംഭിക്കാമെന്നാണ്. ചൈനീസ് പട്ടണമായ വുഹാനിൽ ആദ്യമായി കൊറോണ വൈറസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് അപ്പോഴേക്കും ഒൻപതു മാസം ആകും.

ഓക്സ്ഫഡിലെയും ഇഎംപീരിയലിലേയും വാക്‌സിൻ സുരക്ഷിതമെന്നു കണ്ടാൽ മനുഷ്യനു സാധ്യമാകുന്നത്രയും വേഗത്തിൽ യുകെ യിൽ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ഹാൻകോക് പറഞ്ഞു .

യു കെ യിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 17337 ആയി. 828 പേർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നു. ഏപ്രിൽ പത്തിന് അവസാനിച്ച ആഴ്ചയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും വെയിൽസ് ലെയും മരണ നിരക്ക് വളരെ ഉയർന്നതായിരുന്നു.



ആശുപത്രികൾ, കെയർ ഹോമുകൾ, സ്വകാര്യ ഭവനങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലായിടത്തും നിന്നുള്ള കോവിഡ് മരണം 13121 ആണെന്ന് ഓഫീസ് ഫോർ നാഷണൽ സ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്യുന്നു. ഇതേ കാലയളവിൽ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്യപ്പെട്ട 9288 ആശുപത്രി മരണങ്ങളെക്കാൾ 40% അധികമാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചുള്ള മരണം.



ഇരുപത്തി നാലു മണിക്കൂറിൽ 18206 ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ദിവസം ഒരു ലക്ഷം കൊറോണ വൈറസ് ടെസ്റ്റ്‌ നടത്തുക എന്നതാണ് ഹാൻകോക്കിന്റെ ലക്ഷ്യം.



മരുന്ന് പരീക്ഷണം വിജയിച്ചാൽ ലോകത്തുള്ള കോടിക്കണക്കിനു ആളുകൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമായി വരും. അത്ര വലിയ അളവിൽ വാക്‌സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക പ്രയാസമാകും.



ഈ പുതിയ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെഓക്സ്ഫഡിൽ മെർസ് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുകയും മനുഷ്യനിൽ ഇത് പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് ജനുവരിയിൽ ആണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിന്റെ ജനിതക കോഡിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി വളരെ പെട്ടെന്ന് വാക്‌സിൻ കണ്ടെത്തേണ്ടി വന്നു.



ലബോറട്ടറിയിൽ ഇവ വികസിപ്പിക്കുകയും ഓക്സ്ഫഡിലെ നിർമാണ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടു പോയി ട്രയൽ നടത്താനുള്ള ആദ്യ ഡോസ് തയാറാവുകയും ചെയ്തു.



എത്ര നന്നായി വാക്‌സിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും എത്ര കാലം ഇത് നൽകുന്ന സംരക്ഷണം നീണ്ടു നിൽക്കുമെന്നും അറിയാൻ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് .



വാക്‌സിൻ ലഭ്യമായാലും ആളുകൾ സാമൂഹക അകലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിൽ അലംഭാവം കാട്ടരുതെന്ന് ഹാൻകോക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു .



കൊറോണ വൈറസ് ശക്തനായ ശത്രുവാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ വൈദഗ്ധ്യം അതിലുമേറെ ശക്തമാണ്. ഓരോ ദിവസവും ശാസ്ത്രം മെച്ചപ്പെടുകയാണ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് ലഭിക്കുന്നു. എങ്ങനെ രോഗങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്താമെന്നു നാം കൂടുതൽ മനസിലാക്കുന്നു.



എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നുണ്ട്. അത് വീട്ടിൽ തന്നെ തുടരുക, ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. ഹാൻകോക് പറയുന്നു.



